БИМ-радио» разыгрывает путевку в санаторий!

В этом году «БИМ-радио» исполняется 25 лет! Радиостанция отмечает свой юбилей чередой проектов с крупными призами.

Уже были разыграны:

• Романтический ужин в ресторане и салют

• Уикенд на горнолыжном курорте

• Путёвка на 100 000 рублей в Турцию

• Отдых в президентском номере отеля «Ривьера»

А 3 июня стартовало ежегодное реалити-шоу для автомобилистов- «Автогерой-2019», где у каждого есть шанс выиграть главный приз - путевку в санаторий!

Шоу состоит из 2-х отборочных туров и финала.

1 тур «ПДД»

С 3 по 19 июня необходимо ответить на вопросы теста по ПДД на сайте, указав также ФИО, телефон, адрес электронной почты, марку и тип кузова своего автомобиля.

2 тур «Площадка»

Все участники, верно ответившие на вопросы теста, проходят во второй тур, в рамках которого им необходимо выполнить упражнение «змейка».

Второй тур пройдет 23 июня на территории площадки центрального отдела ГИБДД по адресу: ул. Оренбургский тракт, д. 5

Финал «Город»

3 участника, прошедшие «змейку» с лучшим результатом (качество и время), будут приглашены в финал игры. В рамках финала, они проедут по определённому маршруту города вместе с инспекторами ГИБДД.

Также, с 3.06.19 по 25.06.19, в эфире «БИМ-Радио» проходит поддерживающая викторина, в ходе которой слушателям необходимо ответить на вопрос по ПДД. Верно ответившие получат в подарок сертификат на мойку автомобиля.

*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте их получения - на сайте.

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