Казань встретила "Макбет" грозовыми раскатами

С 4 по 5 июня в Казанском театре в рамках фестивальной программы "Европа - Россия - Азия" пройдет спектакль "Макбет" в постановке режиссера Люка Персеваля.

Встреча с исполнителями главных ролей прошла в фойе театра имени Василия Качалова. Труппа театра-фестиваля "Балтийский дом" впервые, со слов Юрия Елагина, на российских гастролях представила пьесу Уильяма Шекспира.

- Эту постановку мы показывали в театрах Европы и Азии, и везде ее воспринимали по разному, - поделились с журналистами исполнители четы Макбет Мария Шульга и Юрий Елагин. – Если европейский зритель, который привык думать и в каждой пьесе, постановке находит что-то для себя, новое для восприятия мира, то в Азии пьесу приняли настороженно. Там больше зритель приходит развлекаться, а "Макбет" - произведение очень трагическое и не для развлечений.

Режиссером-постановщиком спектакля выступает Люк Персеваль. Фламандский режиссер известен как постановщик парадоксальных спектаклей, позволяющих назвать эти работы тотально-актерскими, новаторскими и профессионально современными.

Как сам Персеваль рассказывал в своих интервью, в свое время он вместе с командой таких же актеров, как он сам, создал театр "Компания синего понедельника". Денег не было, но театр должен был жить и ставить такие спектакли, которые помогали бы выжить всем актерам, сделать труппу бунтарей известными и востребованными во всем мире.

Тогда судьба свела его с удивительной художницей Аннет Курц, которая помогали создавать эти спектакли. Исходя из материальных возможностей театра и некоторых других жизненных обстоятельств, Люк и Аннет выработали такой стиль в декорациях, что позже получил название "фламандского минимализма".

- Вы увидите, что спектакль не отягощен декорациями и костюмами, - улыбнулся Юрий Елагин. – Там все просто. Сложно – это только взаимоотношения людей.

Про "Макбета" мистические слухи идут еще со времени первой постановки в 1611 году, когда после первого же спектакля скончался юный актер, игравший Леди Макбет. Затем было несколько случаев или увечий актеров, или поломки декораций, или других неприятностей, что заставило суеверных актеров заявить, что на этой постановке лежит проклятие. Одно из сильнейших драматических произведений Уильяма Шекспира ставили очень редко, что усилило слухи вокруг "Макбета".

На вопрос: "Не испытывали ли вы во время репетиций и спектаклей того самого "Проклятия Макбета"?" актеры лишь улыбнулись.

- Хотелось бы что-то рассказать, да нечего, - развел руками Юрий Елагин.

А Мария Шульга откровенно призналась, что эта роль принесла ей только хорошее.

- Мои самые положительные эмоции и лучшие моменты актерской карьеры связаны именно с "Макбетом", - заявили Мария. – У нас как-то так все хорошо сложилось, что я очень довольна этой ролью.

Кстати, Юрий и Мария отвечали на вопросы журналистов практически одновременно, дополняя и немного перебивая друг друга. Актеры признались, что во время репетиций этой пьесы они стали единым энергетическим целым. Все это благодаря особой методике, которую практикует Люк Персеваль. Сам он занимается йогой, и всем сотрудникам своего театра рекомендует присоединиться к своим упражнениям.

- Сначала я смотрел на это: "Боже, что это такое? Зачем это надо? Баловство!", но уже ближе к завершению репетиций понял, что это помогает нам всем стать единым энергетическим организмом, - признался Елагин.

- Работать с Люком было очень просто и хорошо, - вспоминала Мария. – Мы все настроились на одну волну и я, бывало, понимала его, не зная языка. Иногда Персеваль через переводчика объясняет мне, как и что необходимо делать, а я, не дослушав переводчика, уже бежала выполнять это, потому что понимала все и без слов.

Оказалось, что и Мария, и Юрий в Казани впервые.

- О, нас встретили такие грозовые раскаты во время поездки на остров-град Свияжск. Это было совсем, как в "Макбете", - признался Елагин.