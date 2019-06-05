2019-06-05T13:59:07+03:00
Общество

"Ролевые игры пошли не по сценарию": в Казани в подъезде нашли спящего парня в женском белье

Как сообщили очевидцы в соцсетях, его сначала приняли за девушку и вызвали "скорую"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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По казанским соцсетям 5 июня начали распространятся фотографии, сделанные, как утверждается в подъезде одного из домов столицы Татарстана. На них видно, что на лестничной клетке лежит парень, на котором надето женское нижнее белье.

- Сегодня ночью в столице Татарстана был обнаружен сей экземпляр, который сладко спал в подъезде одного из многоквартирных домов. Жильцы позвонили в скорую помощь и сообщили, что между этажами лежит тело женщины, - написал в соцсетях очевидец ситуации.

Пока точно не ясно, почему парень оказался на лестничной клетке в столь экстравагантном образе. В соцсетях жители Казани предполагают самые разные варианты:

"Ролевые игры пошли не по сценарию"

"Мне кажется,что его в пьяном ауте переодели и положили для позора или злой шутки"

"Видимо, хорошо чей-то день рождения отметили"

К слову, о дальнейшей судьбе парня в соцсетях так никто ничего и не сообщил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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