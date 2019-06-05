Женщина с ДЦП из Набережных Челнов просит неравнодушных помочь с кормлением годовалой дочери

27-летняя Анастасия из Набережных Челнов страдает ДЦП. Однако, несмотря на это, в июне прошлого года она смогла стать мамой здоровой девочки. Через 9 дней Амалии исполнится уже год. Вынашивать ребенка было сложно, но Анастасии помогала бабушка. Родители же много работали, чтобы прокормить семью.

- Единственный повод для улыбки это моя доченька! – написала Анастасия на своей соцстранице в день рождения девочки.

Фото: vk.com/salavatovnaa

Однако сейчас в дом девушки постучалась беда – бабушка впала в кому. Мать и отец до сих пор много работают, а отец Амалии знать не хочет ни Настю, ни свою маленькую дочь.

- Все мамы и не мамы, наверное, сразу подумали "как она справляется с этим всем". Трудно. Насте нужен волонтер - помогать кормить Амалию с ложечки (представьте, как трудно Насте кормить при непроизвольных движениях?), иногда погулять с Амалией. Время с 10:00 до 12:00, - написала чуть больше месяца назад пресс-служба фонда «Солнце внутри», который вызвался помочь девушке.

И жители татарстанского автограда откликнулись. С Анастасией связалась десятки горожан, желающих помочь.

- И вы, люди, помогаете. Челнинцы! Вы написали, вы нашли время, вы пришли помочь. Это очень нужная и важная помощь! – поблагодарили всех волонтеров в фонде «Солнце внутри».