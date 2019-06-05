2019-06-05T11:24:30+03:00
Происшествия

В Чебоксарах загорелось общежитие: пострадали девять человек

Пятеро из них – дети
Алина ГАБДУЛИНА
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Пожар возник на третьем этаже. Фото: НА СВЯЗИПожар возник на третьем этаже. Фото: НА СВЯЗИ
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Этим утром в Чебоксарах по адресу: проспект 9-й Пятилетки,4, загорелось общежитие. Пожар возник на третьем этаж в помещении кухни. Пострадали девять человек, пятеро из них – дети.

На месте работают и пожарные. Им удалось эвакуировать из здания пострадавших. Они были переданы в руки медиков бригады «скорой». Сообщается, что возгоранию мог предшествовать хлопок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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