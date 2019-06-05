"Даже трусы не стесняются показывать": Казанские девушки массово облачились в халаты и начали развешивать белье прямо в автобусах

Различными флешмобами, казалось бы, уже никого не удивишь, но люди продолжают придумывать все новые и новые возможности привлечь к себе внимание. Так, в казанских автобусах начали замечать людей, преимущественно девушек, в халатах, которые развешивают прямо в салоне пассажирского транспорта постиранное белье.

Люди, которые не так часто могут наблюдать такую картину начали массово снимать происходящее на видео и вывешивать все в соцсетях.

Вешает белье в автобусе в Казани.

- Раньше таких называли сумасшедшими и помещали в особые учреждения для лечения. А теперь это "ловцы хайпа" или какие-нибудь успешные слушатели тренингов личностного роста, для которых требуется преодолеть себя о совершить что-то необычное. Обычный казанский «краснобус», женщина в халате развешивает в салоне постиранное белье… как вам такое? - написал один из жителей Казани, выложивший видео в интернете.

Как выяснилось, подобные картины можно было наблюдать во многих автобусах. При этом, по словам очевидцев, люди не стесняются выставлять на всеобщее обозрение даже нижнее белье.

- Даже трусы не стесняются показывать. Видела, как девушка вывешивала свое белье в автобусе. Ладно уж майки, даже ладно, что лифчики, но трусы...это же личное! - написала одна из девушек в интернете.

- Смешно, конечно, но зачем это? Это же не дома, мало ли кто увидит, - заявила еще одна девушка- "комментатор".

Что это за новый флешмоб, пока не ясно, вот только далеко не всем прилюдное развешивание белья приходится по душе. Так, в одном из автобусов женщина-кондуктор решила не мириться с происходящим, а выгнала из салона пассажира, пытавшегося развесить личное белье.