В Казани старинная мостовая снова начала скрываться под водой

В конце апреля текущего года жители Казани подняли шум, ужаснувшись тому, как обмелела река Волга и Куйбышевское водохранилище. Уровень воды тогда упал почти на 3 метра!

Министерство экологии Татарстана связывало это с аномально теплом, а также пропуском воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по течению.

А 13 мая появилась новость, которая всех немного успокоила - Куйбышевское водохранилище перевели в режим наполнения. К 9 июня планировалось достичь отметки 52 метра. Однако в начале июня повышаться уровень воды стал и в Волге. Фотографии «вновь живой» реки начали появляться в соцсетях.

Фото: соцсети

Так, жители Поволжья смогли наблюдать возвращение любимицы Волги и параллельно стать свидетелями обнаружения интересной находки, которую скрывала река. Речь идет о старинной мостовой в Казани.

ПОЯВЛЕНИЕ

После сильного обмеления Волги под Казанью обнаружили старинную дорогу, вымощенную камнем. Долгие годы она была скрыта водой и наконец оголилась. По одной из версий, это Дальнее устье недалеко от Петрушкиного разъезда. Там до разлива Волги стояли пристани, и туда в 1918 году белая армия перевозила золото Российской Империи.

Многие считают, что мостовая была бы хорошим туристическим объектом и местом для отдыхаФото: Лика ИСАЕВА

Попасть на нее можно были, если идти сначала по грунтовке от «Локомотива» в сторону яхт-клуба мимо заброшенных катеров, забора, леса и пляжа, а после пройти Вороний куст.

Тысячи жителей Татарстана вооружились удобной обувью, фотоаппаратами, металлоискателями и отправились к дороге. Некоторые искали старинные монеты и сокровища, некоторые наслаждались возможностью прикоснуться к истории. Многие в качестве сувенира привозили с мостовой связки старых ключей, части старинных фляжек, камни.

Старинная набережная совсем скоро на многие годы скроется от глаз жителей и гостей ТатарстанаФото: Лика ИСАЕВА

Не оставили без внимания находку и в правительстве Татарстана. Так, помощник президента республики Олеся Балтусова на своей соцстранице разместила пост с просьбой прекратить подобное мародерство.

Она назвала мостовую объектом культурного наследия и отметила, что неплохо было бы «опередить тех, кто сейчас подгоняет к старой дороге машины и собирает камни себе на дачу, и перевезти мощение во дворик дома Михляева».

Фото: соцсети

РЕАКЦИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ

Когда ситуация с уровнем воды нормализовалась в соцсетях начали появляться люди, жалеющие, что старинная мостовая в Казани совсем скоро снова скроется от глаз. А могла бы стать хорошим туристическим объектом и местом для отдыха, считают горожане.

Фото: соцсети

Но безусловно, радующихся за вновь наполняемые водоемы значительно больше.

- Слава Богу, что хоть под водой мостовая останется нетронутой навсегда. Хотя уже успели некоторые камней себе насобирать, - считает казанец Михаил Матросов.

- Под водой эта дорога сохранится лучше, на суше ее по камешкам разберут, - поддерживает его Павел Новиков.

- Наконец-то к нам вернется наша красота! – радуется жительница Альметьевска Марина Кримова.

КАКИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБМЕЛЕНИЯ ИЗБЕЖАЛА ВОЛГА

Несмотря на различные позиции людей, повышение уровня воды в реке Волге и Куйбышевском водохранилище имеет больше плюсов, чем минусов.

Во-первых, водоемы избежали массового мора рыбы, который мог произойти из-за того, что она была бы вынуждена сбрасывать икру в сухих камышах и на камнях.

Во-вторых, прекратилось загрязнение водоемов из-за высокой концентрации вредных веществ.

В-третьих, теперь судоходство республики не рискует своим будущим. Ведь еще недавно из-за обмеления в Татарстане отменялись рейсы туристических теплоходов – суда попросту не могли причалить к берегу.