«У меня был свадебный пикник на озере Кабан без единого забора»: Наталия Фишман-Бекмамбетова раскритиковала ограждения на фестивале «Навруз» в Казани

С 1 по 8 июня в Казани проходит XIV Международный театральный фестиваль «Навруз». Некоторые его мероприятия прошли в минувшие выходные на набережной озера Кабан. В частности, там состоялось два спектакля на открытом воздухе, приветственный банкет для участников фестиваля и концерт башкирского исполнителя на террасе Хумо.

Казанцев, пожелавших в этот вечер просто прогуляться по набережной, ждал неприятный сюрприз. Вокруг сцены и террасы ресторана были смонтированы металлические ограждения из фан-барьеров с узким проходом вдоль воды.

Однако и через этот проход нельзя было пройти из-за столпившихся вокруг сцены зрителей. Расстроенные и рассерженные горожане были вынуждены искать другое место для прогулки. А в понедельник, 3 июня, помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман-Бекмамбетова опубликовала на своей соцстранице пост, в котором также раскритиковала установленные заборы.

- Вы как к ограждениям относитесь? У меня недавно был свадебный пикник на озере Кабан, без единого забора. Город общий, озеро для всех – люди подходили и поздравляли, никто нам не помешал. А в этом случае (на фото) – думала, что культура нужна нам, чтобы объединять людей, а не чтобы огораживать одних от других, - написала Наталия.

Куратор летних программ на озере Кабан Ксения Шачнева, в свою очередь, добавила, что ограждения были установлены, чтобы обезопасить сцену и закрытый банкет.

- У меня не было (и нет) никаких вопросов к содержательной части самих мероприятий. Вопросы были к организации ограждений на нижней палубе у террасы Хумо. Мы предложили оставить территорию набережной открытой и провести те же мероприятия, не перекрывая проход для граждан. Предложение не было принято, аргументы заключались в том, что оставлять сцену и закрытый банкет без ограждений опасно, - объяснила Ксения.

К слову, Фишман в комментариях под своим постом скептически отнеслась к необходимости охраны еды на банкете.

Фото: instagram.com/ksyushachneva

Также Шачнева заметила, что официальным письмом мэрии Казани мероприятие было согласовано без ограждений. Однако вечером в день фестиваля ограждения все-таки были смонтированы.

- Основой концепции набережной всегда была открытость: открытый выход к воде, открытые для всех жителей мероприятия, открытый плэйлист, открытая сцена с возможностью выступить для музыкантов. Мы настаиваем на том, что территория набережной принадлежит горожанам и требует установки ограждений для проведения подобных мероприятий, - констатировала куратор.

Известно, что на набережной озера Кабан за минувший год прошло более 140 мероприятий, ни одно из которых не потребовало установки заборов.

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