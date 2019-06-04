2019-06-04T12:27:36+03:00
Общество

В Казани стартовал Всероссийский конкурс "Безопасное колесо-2019"

ЮИДовцы будут соревноваться в знаних ПДД, умении управлять велосипедом, медицинской подготовки и покажут свои творческие таланты [фото]
Лика ИСАЕВА
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Во время региональных соревнованийВо время региональных соревнованийФото: Из материалов пресс-службы
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Столица Татарстана в третий раз принимает Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». С 3 по 10 июня в Казани соберутся более 500 участников: юидовцев, сотрудников Госавтоинспекции и педагогов со всей страны. Здесь они будут выяснять, в каком регионе России живут и учатся самые подготовленные дети, знатоки правил дорожного движения.

Впервые этот конкурс провели в 1981 году, и с тех пор ежегодно встречаются лучшие из лучших - победители региональных соревнований «Безопасное колесо». Казань становилась столицей для этого конкурса в 1986 и в 2006 годах.

Напомним, что конкурс проводится Минпросвещения России, МВД России при поддержке Кабмина Татарстана совместно с заинтересованными ведомствами и организациями.

Целью этого мероприятия стало воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Во время одного из этапов соревнований прошлых лет Фото: Из материалов пресс-службы

Во время одного из этапов соревнований прошлых летФото: Из материалов пресс-службы

По условиям состязаний в 2019 году принять участие во Всероссийском конкурсе смогут 340 школьников и школьниц 2007, 2008 и 2009 годов рождения. Все они стали победителями региональных этапов.

Приехали команды из 85 регионов России, в которых по четыре участника, они будут соревноваться в том числе и в личном зачетах. Гостеприимный Татарстан подготовил для участников состязания прекрасные места для проживания - дети поселятся на территории Деревни Универсиады, в гостевых домах Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Питание для них организованно в столовой вуза.

Соревнования пройдут в международном выставочном центре «Казань Экспо». Юидовцы будут выявлять лучших в четырех этапах: в знании Правил дорожного движения, медицинской подготовке, умении управлять велосипедом в автогородке, имитирующем реальные дорожные условия, и на специально оборудованной площадке с многочисленными препятствиями.

- В составе команд юидовцы сдадут теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и примут участие в творческом конкурсе «Мы – за безопасность на дорогах России», - сообщили в ГИБДД Татарстана.

После трех дней соревнований для всех участников подготовлена туристическая программа по достопримечательностям Казани и Татарстана, а в это время судьи будут подсчитывать баллы и выявлять победителей.

Напомним, что команды, занявшие первое и второе места по итогам всех конкурсных этапов, смогут представить Россию на Европейском образовательном конкурсе Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и соблюдению Правил дорожного движения.

Во время соревнований 2018 года в Будапеште, где татарстанцы заняли призовое место Фото: Из материалов пресс-службы

Во время соревнований 2018 года в Будапеште, где татарстанцы заняли призовое местоФото: Из материалов пресс-службы

Татарстанские юидовцы 10 раз побеждали на Всероссийских соревнованиях, и 13 раз получали почетное право представлять Россию на европейских соревнованиях.

Встреча в аэропорту призеров 2018 года Фото: Из материалов пресс-службы

Встреча в аэропорту призеров 2018 годаФото: Из материалов пресс-службы

Итогами этих выступлений становились три первых места и 10 раз команды из Татарстана входили в тройку лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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