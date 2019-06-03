«Бред полнейший»: Леонид Якубович не стал извиняться перед жителями Чебоксар за езду по тротуару на дорогом авто

В минувшую субботу, 1 июня, известный телеведущий Леонид Якубович вместе со звездами российского телевидения и шоу-бизнеса приехал в Чебоксары, чтобы провести благотворительную акцию в рамках празднования Дня защиты детей – 2019. Однако на пути между шоуменом и сценой встал автобус, выставленный для ограничения движения по улице Ленинградская. Объехать его Якубович (не пристегнутый к тому же ремнем безопасности) решил прямо по тротуару, полному людей. Фотографии нарушения появились в соцсетях.

Фото: соцсети

Жители Чебоксар ужаснулись такому поведению телеведущего. В частности, они назвали такую манеру вождения «наглостью», «неуважением» и «грубостью».

Издание URA.ru попыталось связаться с Леонидом Якубовичем, но их телефонный разговор оказался слишком коротким. «Бред полнейший!» - заявил корреспонденту издания шоумен на вопрос о том, как он может прокомментировать сложившуюся ситуацию. После он повесил трубку. Кажется, извинений чебоксарцы не дождутся.

Фото: соцсети

На данное нарушение уже обратили внимание в дорожной полиции. В МВД республики проводится проверка. Не исключено, что водитель будет привлечен к ответственности. Однако многие из интернет-пользователей заметили на фотографиях двух мужчин в форме, очень похожих на сотрудников ГИБДД, которые спокойно наблюдали за происходящем на тротуаре.

Фото: соцсети

Напомним, банкет для звезд, которые выступили в Чебоксарах на День защиты детей-2019, обошелся бюджету Чувашии почти в миллион рублей.