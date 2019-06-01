В Татарстанском Аксубаево в мусорный бак на улице Горького выкинули новорожденных щенят. Малыши пролежали на жаре целый день, сверху на них сыпался мусор, а у бака кружила потерянная мать щенят. Об этом очевидец рассказал Марине Симакове, основательнице местного приюта для бездомных собак и кошек «Вега», после чего она поехала выручать животных.

Щенки лежали под картофельными очистками. Один из них оказался выше остальных на картонной коробке. Жара и отсутствие хоть какой-либо влаги не дали ему шансов на выживание. Те, кому «повезло» упасть вглубь контейнера, скулили и медленно перебирали лапками. За тем, как в привычном порядке мусорку в течение дня наполняли отходами, наблюдала собака мать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1256" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712275" frameborder="0"></iframe> В Татарстане новорожденных щенков выбросили в мусорный бак.Видео предоставлено Мариной Симаковой.! другой источник

– Кто-то же выкинул щенков, значит, собака не уличная. Это душераздирающая картина, когда собака бегает возле урны, пытаясь попасть к своим щенкам, - поделилась Марина Симакова с «КП-Казань». – Эти люди могут также приехать ко мне в приют, например, и сказать, что у них собака умерла, или еще что-то, и взять у меня щенка. Я ведь не буду знать, они это или нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1136" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712278" frameborder="0"></iframe> В Татарстане новорожденных щенков выбросили в мусорный бак.Видео предоставлено Мариной Симаковой.! другой источник

Сейчас выжившие щенки находятся у Марины, им ищут передержку. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях, пользователи комментируют их и делятся между собой.

Сейчас щенятам ищут передержку. Фото предоставлено Мариной Симаковой.

К сожалению, подобные случаи жестокого обращения с животными нередки. Только в Аксубаевском районе Татарстана, со слов Марины, это не первый случай, когда щенков выбрасывают в мусорные баки.

В феврале этого года произошли особо жестокие случаи, когда в Ульяновске живодер выбросил из окна квартиры 19 кошек, а в Чувашии водитель специально сбил стаю собак.