"Спасибо больше за все и за подарки": Больная раком мать-одиночка из Казани побывала на праздничном концерте вместе с сыном

В пятницу, 21 мая, в казанском хосписе состоялось мероприятие в рамках празднования международного Дня защиты детей. О концерте на своей соцстранице рассказала больная раком мать-одиночка Айгуль Фазыйлова. Женщина выложила несколько stories, а после и полноценный пост, в котором поблагодарила организаторов праздника и одного из артистов – певца Фирдуса Тямаева.

- Сегодня у нас в хосписе состоялся концерт в честь праздника детей. И в гостях у нас был замечательный артист Фирдус Тямаев. Спасибо больше за все и за подарки, - написала Айгуль.

Фото: instagram.com/aafazylova

В stories Фазыйловой видно, что ее 6-летний сын Амир также принял участие в празднике. В большом, просторном холле он, кажется, был единственным ребенком. Мальчик танцевал, рисовал и участвовал в различных конкурсах.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

На новых опубликованных фотографиях Айгуль улыбается. И это несмотря на то, что совсем недавно она перенесла очередную операцию. После отдыха в Адлере, где женщина провела майские праздники, на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые Фазыйлова делала себе самостоятельно. 21 мая, Айгуль перенесла операцию по вскрытию раны и очистки ее от гноя. Традиционного отчета о хирургическом вмешательстве не последовало и подписчики женщины стали за нее переживать. Успокоила их Айгуль лишь 23 мая. Оказалось, что она плохо себя чувствовала и попросту не хотела общаться с людьми.

Напомним, 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько лет упорно борется с раком груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет.

Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира.

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли женщины метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно.

Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Однако сама Айгуль не опускает рук. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.