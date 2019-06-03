"Езди на здоровье": игрок "Рубина" Руслан Камболов подарил своей сестре голубой Porsche Macan

Футболист "Рубина" Руслан Камболов сделал приятный сюрприз своей сестре. Он подарил ей дорогую иномарку - Porsche Macan. Об этом капитан казанской команды сообщил в своем инстаграм, выложив соответствующее видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="750" height="1334" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/712616" frameborder="0"></iframe> Игрок "Рубина" Руслан Камболов подарил своей сестре голубой Porsche Macan. Автор: @r.kambol88.

- Мадина, это тебе подарок от меня. Езди на здоровье, чтобы эта машина принесла тебе удачи, счастья. Я тебя очень сильно люблю! Прими этот подарок и езди на здоровье, - гласит комментарий Камболова к видео.

Отметим, что стоимость новой иномарки Porsche Macan 2019 года выпуска начинается от 4 миллионов 128 тысяч рублей.

СПРАВКА КП

Руслан Камболов - воспитанник столичного "Локомотива". В "Рубин" он перешел в 2014 году. В его активе 80 матчей за казанский клуб, в которых отметился 1 голом.

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