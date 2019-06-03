Соревнования по бегу в ползунках «Маленький чемпион-2019» пройдут в Казани 14 июня

«Комсомольская правда» в Казани объявляет о проведении ежегодных соревнований по бегу в ползунках «Маленький чемпион», которые в этом году состоятся 14 июня в 9.00 в Центре гимнастики по адресу: г. Казань, ул. Сыртлановой, 6.

«Маленький чемпион» – это праздник для детей до 3 лет и их родителей с участием веселых клоунов, а также большим количеством подарков для малышей.

Главные участники – дети, которым предстоит совершить «забег» на время.

Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: забег до 1 года, до 2 лет, до 3 лет.

Возраст участников соревнований определяется на 14 июня 2019 года.

ВАЖНО! В этом году регистрация будет не одна сразу для всех, а по времени для каждой возрастной категории отдельно.

14.06.2019:

9.00 – 9.30 – регистрация первой группы (от 6 месяцев до 1 года);

10.00 – 10.30 – регистрация второй группы (от 1 года до 2 лет);

11.00 –1 1.30 – регистрация третьей группы (от 2 до 3 лет);

10.00 – 10.15 – торжественное открытие

Забег первой группы – 10.15

Забег второй группы – 11.00

Забег третьей группы – 12.00

Дистанция – 6 метров.

Победителей ждут подарки от партнеров мероприятия.

Приглашаем семьи с детьми до 3 лет принять участие в соревновании.

Обязательна предварительная регистрация!

Предварительная регистрация участников соревнований с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона и даты рождения ребенка проходит с 6 мая 2019 года до момента формирования полного списка участников: максимум – до 11 июня 2019 года.

Зарегистрироваться можно тремя способами:

- позвонив по телефону горячей линии: (843) 526-05-05;

- отправив контактные данные (ваш телефон, имя, а также возраст и имя ребенка) на адрес: nbelovakp@gmail.com с пометкой «Маленький чемпион-2019».

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

- Свидетельство о рождении (можно копию).

- Сменную обувь. Лишние вещи можно оставить в гардеробе – на вешалке при входе в Центр гимнастики.

- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему запрещается).

- Приветствуются плакаты, кричалки и прочие формы поддержки. Победителей награждают в каждой возрастной группе.

- Воду – обязательно, перекусить – по желанию. Будут работать раздевалки, где можно переодеть ребенка.

- Деньги – по желанию, на мероприятии будут продаваться товары и полезности для малышей.

- И, конечно, хорошее настроение!

С ПОЛОЖЕНИЕМ О СОРЕВНОВАНИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных школ, инструкторов ЛФК и работников физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центров, спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств, организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области туризма и сервиса.

Академия располагает современным учебно-лабораторным корпусом. В распоряжении Поволжской академии находятся бассейн «Буревестник», тренировочный стадион, Казанская академия тенниса, ледовый дворец «Зилант», Центр гребных видов спорта, Центр гимнастики, Дворец водных видов спорта, Центр бадминтона.

Среди выпускников Поволжской академии – выдающиеся спортсмены: олимпийская чемпионка в беге с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова, призер зимних Олимпийских игр 2018 года лыжник Андрей Ларьков и многие другие.

Сайт Академии

Компания «Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. В настоящее время компания успешно развивается по всей России в формате гипермаркетов, а в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах и в формате супермаркетов. Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.

Сайт компании «Лента»

Федеральная аптечная сеть «Фармленд»

«Фармленд» - это надежная компания, которая входит в первую десятку крупнейших аптечных сетей России. Сегодня более 1300 аптек «Фармленд» в восьми регионах страны помогают жителям приобретать качественные лекарства и товары для здоровья по низким ценам. Для жителей Татарстана работают более 120 аптек «Фармленд», 81 из которых - в Казани. Аптеки «Фармленд» радуют покупателей широчайшим ассортиментом грамотным и вежливым обслуживанием, низкими ценами и постоянными акциями. Кроме того, в аптеках сети создаются специальные условия для пенсионеров. А на официальном сайте и в мобильном приложении farmlend.ru работает удобный сервис интернет-бронирования. С 1 по 31 мая при первом заказе через мобильное приложение вы получите 100 бонусов на клубную карту «Фармленд» (подробности на сайте).

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Детские товары Sleepers

Все мы знаем, что первые годы жизни ребенка не только самые счастливые, но и чрезвычайно трудные. В голове родителей всегда роится множество вопросов, найти ответы на которые – особенная задача, ведь опыт каждых мамы и папы уникален.

С продукцией марки Sleepers вы без труда преодолеете нелегкий путь родительства! Sleepers - это не только качественные европейские подгузники и трусики, а также одноразовые пеленки, косметические средства для гигиены и бережного ухода за кожей малыша и другие товары. Продукцию Sleepers будет приятно использовать и взрослым. Подробно с ассортиментом марки можно ознакомиться на сайте. Приобрести продукцию торговой марки Sleepers можно только в аптеках! В Татарстане марка представлена в аптеках «Фармленд».

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* Sleepers – Слиперс.

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Компания «БИБИКОЛЬ» 18 лет является эксклюзивным поставщиком на российский рынок адаптированной сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока.

Продолжая традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного питания для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на российский рынок детские каши на основе козьего молока «БИБИКАША», а также эксклюзивный продукт – козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами и овощами.

Сайт «БИБИКОЛЬ»

Дантинорм® Бэби – натуральный комплексный препарат на основе лекарственных растений. Дантинорм® Бэби может применяться при прорезывании зубов даже у самых маленьких детей с 0 лет, на настоящий момент информации о случаях побочных действий препарата не поступало.

Стодаль® – препарат для лечения кашля, эффективность которого обеспечивают входящие в его состав природные компоненты. Стодаль® оказывает комплексное противовоспалительное, противомикробное и противокашлевое действие.

Оциллококцинум® – лекарственный препарат для лечения гриппа и простуды для всей семьи. Оциллококцинум® способствует быстрому уменьшению симптомов простуды и гриппа уже через 48 часов** и позволяет снизить длительность заболевания в 3 раза.*** Может применяться с профилактической целью, а также при каждом эпизоде ОРВИ.****

* Селькова Е. П. и соавт. Тактика лечения непродуктивного кашля у детей при заболеваниях респираторного тракта вирусной этиологии. Лечащий врач. 2013. № 8 .

** Селькова Е. П. и др. Инфекционные болезни. 2012. Т. 10. № 3 Br. J. clin. Pharmac. (1989), 27, 329–335.

*** Геппе Н. А. и др. Доктор.ру. 2016. № 6. British Homoeopathic Journal. 1998. Vol. 87 Самсыгина Г. А. и др. Педиатрия. 2008. Т. 87. № 5.

**** Петрушина А. Д., Кайб И. Д. Педиатрия. 2017; 96 (1).

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

«Егор Иваныч»

«Егор Иваныч» – уникальное детское питание. Оно производится по ГОСТу, и в этом его основное отличие от многих конкурентов. Яркие желтые баночки с аппетитными пюре производятся в России, 80% – отечественное сырье. Составы и вкусы разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Пюре «Егор Иваныч» идеально подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов.

«Егор Иваныч» знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище, ведь недаром наш слоган – «По-взрослому для малышей!».

Сайт «Егор Иваныч»

Habibi

Habibi – это пюре халяль. Оно полностью соответствует жестким требованиям халяль, касающимся производства продуктов питания.

Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясорастительный и рыбно-растительный рацион.

• Habibi впервые было выпущено в Марокко.

• Сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100-процентного сырья «Халяль».

• В производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО.

• Качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом халяль, выданным в СДС «Халяль».

Сайт Habibi

MEPSI

Российский производитель детских товаров премиум-качества MEPSI – самый лучший помощник для мам, которые ценят свое время. В ассортимент входит более 40 позиций: бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки.

Подгузники и трусики MEPSI – это надежная защита от протекания!

А бытовая химия – залог чистоты детских вещей и посуды.

Вся линейка товаров MEPSI помогает мамочкам ухаживать за малышом и дарить ему заботу, при этом не забывая о себе, ведь использование продукции MEPSI существенно экономит время.

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Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий KDL

KDL – это независимая лаборатория, более 14 лет успешной работы, широкий спектр лабораторных исследований, выезд на дом медсестры, взятие биоматериала у новорожденных, получение бесплатной консультации врача по результатам исследований, гибкая система скидок. В Казани открыто 7 медицинских офисов.

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Соки и нектары «Красавчик»

Только лучшие фрукты – самые красивые, спелые, вкусные, используются для изготовления соков и нектаров «Красавчик». Дети обожают пить «Красавчик» в удобной порционной упаковке, на которой изображены яркие, задорные и дружелюбные «Друзья Красавчика». Они наполняют позитивом, вызывают улыбки и поднимают настроение! Только посмотри на этих милых Друзей! Давайте дружить с Красавчиком! Подписывайтесь на нашу группу «ВКонтакте» и участвуйте в конкурсах!

Natura Siberica

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