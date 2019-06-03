Соревнования по бегу в ползунках «Маленький чемпион-2019» пройдут в Казани 14 июня
«Комсомольская правда» в Казани объявляет о проведении ежегодных соревнований по бегу в ползунках «Маленький чемпион», которые в этом году состоятся 14 июня в 9.00 в Центре гимнастики по адресу: г. Казань, ул. Сыртлановой, 6.
«Маленький чемпион» – это праздник для детей до 3 лет и их родителей с участием веселых клоунов, а также большим количеством подарков для малышей.
Главные участники – дети, которым предстоит совершить «забег» на время.
Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях: забег до 1 года, до 2 лет, до 3 лет.
Возраст участников соревнований определяется на 14 июня 2019 года.
ВАЖНО! В этом году регистрация будет не одна сразу для всех, а по времени для каждой возрастной категории отдельно.
14.06.2019:
9.00 – 9.30 – регистрация первой группы (от 6 месяцев до 1 года);
10.00 – 10.30 – регистрация второй группы (от 1 года до 2 лет);
11.00 –1 1.30 – регистрация третьей группы (от 2 до 3 лет);
10.00 – 10.15 – торжественное открытие
Забег первой группы – 10.15
Забег второй группы – 11.00
Забег третьей группы – 12.00
Дистанция – 6 метров.
Победителей ждут подарки от партнеров мероприятия.
Приглашаем семьи с детьми до 3 лет принять участие в соревновании.
Обязательна предварительная регистрация!
Предварительная регистрация участников соревнований с указанием Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефона и даты рождения ребенка проходит с 6 мая 2019 года до момента формирования полного списка участников: максимум – до 11 июня 2019 года.
Зарегистрироваться можно тремя способами:
- позвонив по телефону горячей линии: (843) 526-05-05;
- отправив контактные данные (ваш телефон, имя, а также возраст и имя ребенка) на адрес: nbelovakp@gmail.com с пометкой «Маленький чемпион-2019».
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ
- Свидетельство о рождении (можно копию).
- Сменную обувь. Лишние вещи можно оставить в гардеробе – на вешалке при входе в Центр гимнастики.
- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему запрещается).
- Приветствуются плакаты, кричалки и прочие формы поддержки. Победителей награждают в каждой возрастной группе.
- Воду – обязательно, перекусить – по желанию. Будут работать раздевалки, где можно переодеть ребенка.
- Деньги – по желанию, на мероприятии будут продаваться товары и полезности для малышей.
- И, конечно, хорошее настроение!
С ПОЛОЖЕНИЕМ О СОРЕВНОВАНИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных школ, инструкторов ЛФК и работников физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центров, спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств, организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области туризма и сервиса.
Академия располагает современным учебно-лабораторным корпусом. В распоряжении Поволжской академии находятся бассейн «Буревестник», тренировочный стадион, Казанская академия тенниса, ледовый дворец «Зилант», Центр гребных видов спорта, Центр гимнастики, Дворец водных видов спорта, Центр бадминтона.
Среди выпускников Поволжской академии – выдающиеся спортсмены: олимпийская чемпионка в беге с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова, призер зимних Олимпийских игр 2018 года лыжник Андрей Ларьков и многие другие.
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Федеральная аптечная сеть «Фармленд»
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* Селькова Е. П. и соавт. Тактика лечения непродуктивного кашля у детей при заболеваниях респираторного тракта вирусной этиологии. Лечащий врач. 2013. № 8 .
** Селькова Е. П. и др. Инфекционные болезни. 2012. Т. 10. № 3 Br. J. clin. Pharmac. (1989), 27, 329–335.
*** Геппе Н. А. и др. Доктор.ру. 2016. № 6. British Homoeopathic Journal. 1998. Vol. 87 Самсыгина Г. А. и др. Педиатрия. 2008. Т. 87. № 5.
**** Петрушина А. Д., Кайб И. Д. Педиатрия. 2017; 96 (1).
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
«Егор Иваныч»
«Егор Иваныч» – уникальное детское питание. Оно производится по ГОСТу, и в этом его основное отличие от многих конкурентов. Яркие желтые баночки с аппетитными пюре производятся в России, 80% – отечественное сырье. Составы и вкусы разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.
Пюре «Егор Иваныч» идеально подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов.
«Егор Иваныч» знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище, ведь недаром наш слоган – «По-взрослому для малышей!».
Habibi
Habibi – это пюре халяль. Оно полностью соответствует жестким требованиям халяль, касающимся производства продуктов питания.
Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясорастительный и рыбно-растительный рацион.
• Habibi впервые было выпущено в Марокко.
• Сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100-процентного сырья «Халяль».
• В производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО.
• Качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом халяль, выданным в СДС «Халяль».
MEPSI
Российский производитель детских товаров премиум-качества MEPSI – самый лучший помощник для мам, которые ценят свое время. В ассортимент входит более 40 позиций: бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки.
Подгузники и трусики MEPSI – это надежная защита от протекания!
А бытовая химия – залог чистоты детских вещей и посуды.
Вся линейка товаров MEPSI помогает мамочкам ухаживать за малышом и дарить ему заботу, при этом не забывая о себе, ведь использование продукции MEPSI существенно экономит время.
Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий KDL
KDL – это независимая лаборатория, более 14 лет успешной работы, широкий спектр лабораторных исследований, выезд на дом медсестры, взятие биоматериала у новорожденных, получение бесплатной консультации врача по результатам исследований, гибкая система скидок. В Казани открыто 7 медицинских офисов.
Соки и нектары «Красавчик»
Только лучшие фрукты – самые красивые, спелые, вкусные, используются для изготовления соков и нектаров «Красавчик». Дети обожают пить «Красавчик» в удобной порционной упаковке, на которой изображены яркие, задорные и дружелюбные «Друзья Красавчика». Они наполняют позитивом, вызывают улыбки и поднимают настроение! Только посмотри на этих милых Друзей! Давайте дружить с Красавчиком! Подписывайтесь на нашу группу «ВКонтакте» и участвуйте в конкурсах!
Natura Siberica
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