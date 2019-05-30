На премиальном тарифе Tele2 интернет за границей стал безлимитным

Tele2 предлагает абонентам Татарстана обновленный тарифный план «Премиум», который включает в себя индивидуальное обслуживание, бесплатный безлимитный интернет за границей и еще больший объем трафика и пакет минут на номера России.

Обновленный тариф «Премиум» отличает выгодная комбинация услуг для клиентов, которые активно пользуются мобильным интернетом и совершают большое количество звонков, а также часто путешествуют за рубеж. Предложение включает больше минут и гигабайтов, чем самый «тяжелый» тариф линейки «Мой Tele2» - «Мой онлайн+».

Пользователям премиального тарифа доступно 40 Гб интернет-трафика, 2000 минут на любые номера России, 500 SMS и честные звонки внутри сети Tele2, которые не расходуют пакет минут как в домашнем регионе, так и в поездках по стране. Абонентская плата составляет всего 1100 рублей в месяц.

Клиентам на тарифе «Премиум», как и другим абонентам Tele2, доступен бесплатный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов на следующий месяц, а также возможность оставаться на связи с сервисом «SOS-пакет», который обеспечивает доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» даже при нулевом и отрицательном балансе. Кроме того, в пакет услуг входит бесплатный трафик в мобильных приложениях Tele2 TV и «Звук».

В зарубежных поездках абоненты тарифного плана «Премиум» могут пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов, поскольку в тариф уже включена услуга «Безлимитный интернет за границей», то есть плата за услугу на данном тарифном плане не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволяет клиентам Tele2 свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Пользователям тарифа «Премиум» Tele2 предоставляет обслуживание по выделенной линии, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Операторы контактного центра принимают звонки по специальному номеру 711.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Ежегодно мы наблюдаем рост интернет-активности наших клиентов в заграничных путешествиях, поэтому в этом году в преддверии поры отпусков мы добавили на тарифе «Премиум» бесплатную опцию «Безлимитный интернет за границей», которая позволяет абонентам не ограничивать себя в использовании data-сервисов за рубежом. В совокупности с внушительным объемом базовых услуг эта бесплатная опция гарантирует абонентам премиального тарифа комфортное общение в путешествиях без непредвиденных расходов».