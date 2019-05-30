Карлсон, ты ли это?: в Йошкар-Оле мужчина привязал к спине табуретку и ходил так по городу

В четверг, 30 мая, жители Йошкар-Олы начали публиковать в интернете фотографии мужчины, который бродил по улицам, привязав к спине табуретку. С виду кажется, что он решил перевоплотиться в мультипликационного персонажа и героя детских книжек Карлсона. Зеленая кофта, белые штаны (пусть и в клетку) и импровизированный пропеллер - чем не "мужчина в самом расцвете сил"?

Фото: соцсети

В соцсетях к мужчине, который, как оказалось, уже не первый день гуляет в таком виде, отнеслись с юмором. Одни решили, что "Карлсон" - новоиспеченный блогер, который только начинает свой путь к популярности. Другие предположили, что мужчина – слишком творческая личность, которого трудно понять.

- Ну, вдруг приспичит ему отдохнуть, а рядом ни скамейки, ничего. А за спиной табуретка, далеко ходить не надо, - пишет интернет-пользовательница Танюша Танина.

- Это Карлсон, который живёт под крышей, с нанопропеллером. Новая разработка Сколково, - шутит в комментариях Иван Соколов.

- Реклама табуреток, - пишет интернет-пользователь Дима Корец.

К слову, если и говорить об образе мужчины, то это скорее пародия не на Карлсона, а на иностранца с табуреткой из мультфильма "Следствие вели Колобки".