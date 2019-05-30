Сервис «Денежные переводы онлайн» теперь и в приложении «Мой Билайн»

Теперь абоненты Билайн могут переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, страны СНГ, Европы и Дальнего Зарубежья в режиме реального времени в приложении «Мой Билайн».

Для того, чтобы совершить перевод средств, необходимо зайти в приложение «Мой Билайн», выбрать вкладку «Финансы» и раздел «Международные переводы».

Перевести деньги можно в пункты выдачи «Золотая Корона» либо на карты Visa и MasterCard. Осуществить перевод можно только в рублях, а получить денежные средства получатель может в валюте страны перевода, в долларах или в евро в любом из пунктов выдачи «Золотой Короны» либо на карту любого банка страны получателя.

Сумма комиссии перевода варьируется от 0% до 1,5% в зависимости от выбранного направления и способа перевода. В случае перевода с карты на карту дополнительно к комиссии взимается 150 рублей.

Сервис «Денежные переводы онлайн» доступен для всех держателей банковских карт России с поддержкой технологии 3D Secure. Денежные средства списываются только после подтверждения платежа с помощью одноразового пароля, который приходит в SMS-сообщении на номер отправителя. Безопасность операций также обеспечивается дополнительным шифрованием данных международного стандарта PCI DSS.

Услуги предоставляются РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ №3166-К от 14.04.2014 и ПАО Банк «ФК Открытие», лицензия ЦБ РФ № 2209 от 24.11.2014. Техническим партнером сервиса перевода с карты на карту выступает Акционерное общество «СмартКардЛинк» (АО «СКЛ») под управлением АО «Интервейл».