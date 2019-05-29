2019-05-29T17:18:01+03:00
Общество

Кондитер из Казани будет бороться за миллион от Рената Агзамова

30 мая на телеканале «Пятница!» стартует 3 сезон реалити-шоу «Кондитер» [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Девушка представит на суд Агзамова свой торт и попробует доказать, что именно она достойны финалаДевушка представит на суд Агзамова свой торт и попробует доказать, что именно она достойны финала
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В четверг, 30 мая, на телеканале «Пятница!» стартует 3 сезон реалити-шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. В новом сезоне король тортов вновь устраивает кулинарную битву среди кондитеров России. Но на этот раз помогать Ренату выбирать лучшего из лучших будут звезды шоу-бизнеса.

Ведь тот кондитер, которому удастся удивить короля тортов и звездных гостей своим десертом, в суперфинале получит один миллион рублей и звание лучшего кондитера России

Ведь тот кондитер, которому удастся удивить короля тортов и звездных гостей своим десертом, в суперфинале получит один миллион рублей и звание лучшего кондитера России

Показывать свои таланты в проекте «Кондитер» будут кулинары со всей страны, в том числе и жительница Казани – Аделя Камальдинова. Девушка представит на суд Агзамова свой торт и попробует доказать, что именно она достойны финала. Ведь тот кондитер, которому удастся удивить короля тортов и звездных гостей своим десертом, в суперфинале получит один миллион рублей и звание лучшего кондитера России.

Жительнице Казани Аделе Камальдиновой предстоит пройти непростой путь

Жительнице Казани Аделе Камальдиновой предстоит пройти непростой путь

Удалось ли кондитеру из Казани попасть в финал проекта «Кондитер», можно будет узнать уже 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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