2019-05-29T14:31:07+03:00
Происшествия

В Зеленодольске загорелись два расселенных дома

К прибытию пожарных пламя уже бушевало на всей площади кровли [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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В Зеленодольске загорелись два расселенных дома. Автор: МЧС Татарстана.

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Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В эту среду в МЧС Татарстана поступило сообщение о пожаре в Зеленодоьске. Там загорелись два расселенных деревянных дома – №11 и №13, находящиеся в Красном переулке.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Когда пожарные приехали на место, огонь уже бушевал на площади всей кровли. Пламя также перекинулось и деревянные пристрои. Еще немного и пожар может перекинуться на соседний дом -№15, также уже расселенный.

- Подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара № 2. Площадь возгорания 250 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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