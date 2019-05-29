В Зеленодольске загорелись два расселенных дома

Фото: МЧС Татарстана

В эту среду в МЧС Татарстана поступило сообщение о пожаре в Зеленодоьске. Там загорелись два расселенных деревянных дома – №11 и №13, находящиеся в Красном переулке.

Фото: МЧС Татарстана

Когда пожарные приехали на место, огонь уже бушевал на площади всей кровли. Пламя также перекинулось и деревянные пристрои. Еще немного и пожар может перекинуться на соседний дом -№15, также уже расселенный.

- Подразделения Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона работают по рангу пожара № 2. Площадь возгорания 250 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

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