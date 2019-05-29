День защиты детей в «Ленте»

В гипермаркетах «Лента» в любой праздник стараются придумать и провести развлекательные программы для самых юных посетителей. И здесь совсем неважно, какой это праздник - Новый год, День космонавтики или, например, Пасха, активности и интересные тематические мастер-классы найдутся всегда. Поэтому 1 июня, в День защиты детей, на площадках всех гипермаркетов сети по традиции вновь будет по-детски весело.

Основные мероприятия пройдут в «Ленте» в первый день лета. Впрочем, принять участие в празднике можно уже сейчас - в гипермаркетах 25 мая стартовал конкурс детских рисунков, участником которого может стать каждый ребенок. Для этого достаточно выполнить рисунок на специальном бланке или на листе формата А4 и принести его в один из гипермаркетов. Творческие работы принимают до 1 июня. Итоги конкурса подведут 2 июня, а уже 3-го числа объявят победителей, которых ждут призы*. Кроме этого, для всех участников подготовлен специальный сюрприз - при регистрации работы для конкурса можно будет получить специальный купон на мороженое всего за один рубль**.

А еще маленьких посетителей гипермаркетов в их «профессиональный» праздник ждут удивительные и занимательные мастер-классы по украшению печенья, которое потом они смогут унести домой.

ДЛЯ УДОБСТВА МАМ

Впрочем, «Лента» полезна и интересна для юных посетителей и их родителей и в обычные дни.

- В целом концепция нашей сети такова, что мы ориентируемся на семейного покупателя. По этой причине входные группы всех магазинов занимает детская зона, - рассказал «Комсомолке» директор торгового комплекса Руслан Гайнатуллин. - Питание, игрушки, одежда и средства гигиены - все собрано в одном месте и прямо рядом с зоной касс, чтобы мамочки не тратили свое драгоценное время.

Кстати, здесь же, в некоторых гипермаркетах сети можно найти детские кроватки и пластиковую мебель, велосипеды, детские удерживающие устройства и бустеры. Сам товар на «детском островке» четко разделен на группы. Так что со списком нужных вещей можно спокойно отправлять и пап - точно не заблудятся и не растеряются.

Помимо известных брендов на полках с товарами можно найти и продукцию, изготовленную по заказу «Ленты». Это подгузники, пеленки и салфетки хорошего качества по выгодным ценам торговых марок «365» и «Лента». Такие же средства гигиены, но более высокого качества по премиальным ценам представлены под брендом Little Times. В секции детских вещей - качественная одежда под брендом Friend made, а на полках с игрушками большой выбор игрушек от Bigga.

- Можно даже найти миниатюрный магазин. Каждый ребенок сможет устроить свой персональный гипермаркет «Лента» у себя дома. Все будет по-настоящему: кассы, товар и даже персонал, - привел пример Гайнатуллин.

ПОКУПКИ С ВЫГОДОЙ

Покупать детские вещи в гипермаркетах «Лента», кстати, очень выгодно. Речь не только о тех случаях, когда не нужно переплачивать за именитый бренд. В сети постоянно действуют каталоги с сезонными акциями и скидками, которые также распространяются и на детские товары. Например, только сейчас в магазине представлено более 600 предложений на детскую одежду, питание, средства гигиены и книги. Кроме того, для держателей карт «Лента» в мобильном приложении формируются дополнительные предложения с очень заманчивыми скидками. Одно из дисконтных направлений - Клуб заботливых мам, где покупатели могут обменять полученные за покупки пуговки на полезные подарки.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Кстати, устраивать праздники для посетителей и детей сотрудников не единственная традиция в «Ленте». Не первый год персонал гипермаркетов принимает участие сам и приглашает к участию посетителей в различных благотворительных акциях.

- Чужих детей для нас просто не бывает, - рассказывает Руслан Гайнатуллин. - За каждым из наших гипермаркетов закреплен детский дом, действующий в районах нашей республики.

Так, с большим успехом проходят акции «Помоги собрать ребенка в школу» и «Елка желаний», в ходе которых деткам помогают собрать необходимый комплект для учебы или исполнить заветную мечту.

Компания «Лента» ждет всех посетителей в своих гипермаркетах!

* Срок до 1 июня 2019 года. Подробности о проведении конкурса уточняйте на стойках информации в магазинах "Лента" или по телефону "Центра информационной поддержки клиентов" 8-800-700-41-11 (звонок по России бесплатный).

** Количество ограничено

*** «Литтл Таймс», «Френд мэйд», «Бигга»