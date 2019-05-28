В Татарстане будут доплачивать сотрудницам, пришедшим на работу в юбке или платье

Любопытную акцию запустили на татарстанском предприятии "Татпроф". Там решили подстегнуть сотрудниц носить платья и юбки. За это даже готовы доплачивать. Так, на предприятии объявили "Марафон женственности".

- Поддержим традиционную форму женской одежды и этические принципы поведения любой уважающей себя женщины вместе! - такой призыв можно увидеть в группе предприятия в соцсетях.

В акции может поучаствовать любая сотрудница. Дело за малым - прийти на работу в платье или юбке, что важно, подходящую под корпоративный дресс-код. Также немаловажный факт - волосы должны быть собраны, а макияж необходимо сделать максимально скромным.

В таком виде сотрудницам надо сфотографироваться и прислать снимок на определенный номер телефона. Всех, кто пришлет фото ждет премия. Конечно, сумма символическая, всего 100 рублей в день, но лишними они явно не будут.