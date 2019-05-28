В Ульяновской области рухнул самодельный самолет

Авиакатастрофа произошла в Ульяновской области днем 28 мая. Около населенного пункта Станция Бряндино упал легкомоторный самолет. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, воздушное судно было самодельным, а происшествие случилось в 16:20.

По данным спасателей, в ходе инцидента пострадал один человек, который и управлял самолетом. Эту информацию подтвердили и в Приволжской транспортной прокуратуре.

- В Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи станции Бряндино произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Ульяновского транспортного прокурора, следственная группа, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/711482" frameborder="0"></iframe> Первые фото и видео по крушению самодельного самолёта в Ульяновской области.

Самолет упал в 16:20.

Что стало причиной ЧП, пока не известно. По некоторым данным, самолет пошел на взлет на недействующем аэродроме посёлка Бряндино, рухнул легкомоторный самолет, он не успел набрать высоту и рухнул.

По предварительной информации, самолетом управлял 65-летний мужчина. Есть данные, что он погиб, но в МЧС и транспортной прокуратуре пока эту информацию не подтвердили.