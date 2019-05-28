2019-05-28T19:23:21+03:00
Происшествия

В Ульяновской области рухнул самодельный самолет

Легкомоторник упал вблизи села Бряндино [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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По предварительным данным, самолет не смог набрать высоту.По предварительным данным, самолет не смог набрать высоту.
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Авиакатастрофа произошла в Ульяновской области днем 28 мая. Около населенного пункта Станция Бряндино упал легкомоторный самолет. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, воздушное судно было самодельным, а происшествие случилось в 16:20.

По данным спасателей, в ходе инцидента пострадал один человек, который и управлял самолетом. Эту информацию подтвердили и в Приволжской транспортной прокуратуре.

- В Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи станции Бряндино произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Ульяновского транспортного прокурора, следственная группа, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Первые фото и видео по крушению самодельного самолёта в Ульяновской области.

Самолет упал в 16:20.

Самолет упал в 16:20.

Что стало причиной ЧП, пока не известно. По некоторым данным, самолет пошел на взлет на недействующем аэродроме посёлка Бряндино, рухнул легкомоторный самолет, он не успел набрать высоту и рухнул.

По предварительной информации, самолетом управлял 65-летний мужчина. Есть данные, что он погиб, но в МЧС и транспортной прокуратуре пока эту информацию не подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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