В Ульяновской области рухнул самодельный самолет
Авиакатастрофа произошла в Ульяновской области днем 28 мая. Около населенного пункта Станция Бряндино упал легкомоторный самолет. Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, воздушное судно было самодельным, а происшествие случилось в 16:20.
По данным спасателей, в ходе инцидента пострадал один человек, который и управлял самолетом. Эту информацию подтвердили и в Приволжской транспортной прокуратуре.
- В Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи станции Бряндино произошла жесткая посадка легкомоторного воздушного судна. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Ульяновского транспортного прокурора, следственная группа, начата прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Первые фото и видео по крушению самодельного самолёта в Ульяновской области.
Самолет упал в 16:20.
Что стало причиной ЧП, пока не известно. По некоторым данным, самолет пошел на взлет на недействующем аэродроме посёлка Бряндино, рухнул легкомоторный самолет, он не успел набрать высоту и рухнул.
По предварительной информации, самолетом управлял 65-летний мужчина. Есть данные, что он погиб, но в МЧС и транспортной прокуратуре пока эту информацию не подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU