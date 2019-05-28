2019-05-28T18:36:53+03:00
Общество

"Растравили глаза и душу": Житель Казани намерен взыскать компенсацию с ночного клуба за слишком откровенный стриптиз

По словам мужчины, он испытал стресс
Владимир КРУПСКИЙ
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Танец оказался слишком интимным для посетителя клуба.Танец оказался слишком интимным для посетителя клуба.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Житель Казани вознамерился взыскать компенсацию с ночного клуба. Все дело в том, что ему не понравилось посещение заведения. По словам казанца, в программе вечера значился стриптиз. Танец двух девушек показался ему слишком откровенным и он даже испытал стресс. Об этом мужчина написал в соцсетях.

- Ходил на этих выходных в один из ночных клубов Казани и там был стриптиз. Там было две танцующих голых девушек, так вот, после их стриптиза я возбудился. Ок. Я Возбудился! Что дальше с этим делать? Согласно природе должен произойти половой акт! Но его не было! Растравили глаза и душу и вызвали гормональный стресс. И за весь этот стресс, я еще заплатил! Так вот могу ли я с этого ночного клуба взыскать денежную компенсацию за испытанный стресс? - задался вопросом житель Казани.

Под данным постом в соцсетях начали активно появляться комментарии. В большинстве своем, казанцы удивлялись заявлению автора поста, дескать, он должен был знать, куда шел и что именно за танцы в ночном клубе.

- У тебя все с головой в порядке? Как работник ночного клуба говорю: ты знал на что шел, стриптизерши это их работа такая станцевать топлес и всё, у них таких как ты сотни. И что же по твоему они должны "обслужить" каждого?!

А вот заявлять на ночной клуб в правоохранительные органы или требовать компенсацию с заведения, мужчине не советовали. Наоборот, предостерегли от необдуманных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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