С 30 мая по 1 июня пройдет 12-я специализированная выставка «МИР ДЕТСТВА.КАЗАНЬ»

С 30 мая по 1 июня 2019 года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» в 12-й раз свои двери откроет выставка «Мир детства.Казань» - выставка товаров и услуг для будущих мам, детей и их родителей, ставшая для жителей и гостей столицы одним из любимых и популярных семейных праздников, а для её участников - деловой площадкой для налаживания партнёрских взаимоотношений между поставщиками и закупщиками детских товаров и услуг.

Выставка «Мир детства.Казань» способствует решению задач по продвижению на рынок Татарстана качественных и доступных по цене детских товаров. Благодаря прямому общению компаний с потребителями продукции, участники выставки, реализуя свою продукцию, изучают покупательский спрос, исследуют детский рынок Казани и Татарстана.

Участники выставки этого года – компании, успешно позиционирующие себя на рынке детских товаров и услуг. Более 70 компаний из 7 регионов и 12 городов России представят на выставке свою продукцию и услуги: детское питание и молочную продукцию; косметику и медицинские препараты для детей от мировых производителей, средства гигиены, товары для новорожденных; одежду и обувь от производителей, игрушки и развивающие игры; детскую развивающую и художественную литературу и многое другое. На выставке все это можно не только приобрести по ценам производителей, но и протестировать и продегустировать.

В рамках выставки проходит Фестиваль «Baby БУМ», который предусматривает осмотр и консультации специалистами медицинских учреждений нашего города, тренинги для беременных женщин, тематические мастер-классы для родителей и детей, а также показы одежды и аксессуаров, акции и розыгрыши ценных призов от участников выставки для активных покупателей.

Всего на выставке «Мир детства.Казань» в Павильоне №3 будет организована работа 7 площадок под тематические и образовательные мастер-классы для детей.

Ежегодно соорганизаторами выставки выступают профильные министерства, ведомства Республики Татарстан и общественные организации города, которые на выставке организуют мероприятия для специалистов отрасли, а также для детей, подростков и их родителей.

Так, подведомственные учреждения Министерства здравоохранения Республики Татарстан – 6 детских городских поликлиник в дни работы выставки организуют медицинское обследование детей и консультации офтальмолога, лора, хирурга, нефролога, педиатра-пульмонолога, невропатолога, специалиста УЗИ. Кроме того, от ГАУЗ ДРКБ в центре мобильного обследования можно будет пройти клинические исследования и профилактический осмотр, а специалисты Центра восстановительного лечения для детей инвалидов проконсультируют родителей по вопросам здоровья детей с ограниченными возможностями.

30 и 31 мая для родителей состоятся психологический тренинг и тематическая лекция на тему: «Профилактика миопии у детей». 1 июня пройдут мероприятия, посвященные, Дню целиакии в Татарстане, организатором мероприятия выступает Региональная общественная организация помощи больным целиакией в Республике Татарстан.

Специалисты Центра занятости населения Казани проведут консультации по вопросам трудоустройства взрослых, детей во время летних каникул, а также консультации по вопросам трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и планирующих возвращение к трудовой деятельности.

Специалисты ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» на своем стенде расскажут об услугах, предоставляемых Центром родителям с детьми.

Украсят работу выставки «Мир детства.Казань» выставка работ участников Конкурса детских художественных фоторабот «Человек труда», Фотовыставка «Новорожденные грёзы» и «Фотография – это маленькая вселенная в большом мире».

30 мая на сцене в Павильоне №3 пред официальной церемонией открытия выставки состоится выступление Победителей конкурса «Кристальная корона Татарстана» от Театра моды «Ильдан Лик» (г.Казань).

1 июня состоится Семейный показ одежды Family Look от дизайнера Катерины Якимовой и Модный показ от Театра моды «Ильдан Лик», посвященный Международному Дню защиты детей.

В течение всех дней работы выставки в Павильоне детям и родителям будут предложены сладкая вата, попкорн, а для маленьких посетителей выставки будет организована развлекательная сказочная программа от творческой группы «Чудодеи» (г.Набережные Челны). Для удобства мамам в Павильоне №3 будет предоставлена комната для кормления и пеленания.

Дополнительная информация о выставке по телефонам: (843) 202-29-08, +7929-543-19-75

e-mail: anastasiya.korneeva@businessmediarussia.ru, expokazan05@mail.ru,

Сайт «Мир детства.Казань»

Сайт «Казанской ярмарки»

Адрес: Казань, Оренбургский тракт, 8.