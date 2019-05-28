2019-05-28T18:36:53+03:00
Звезды

Рэпер SLAME из Казани прошел в финал шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Именно его Тимати назвал «темной лошадкой» проекта [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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В минувшую субботу стали известны имена финалистов самого масштабного шоу на российском телевидении – «ПЕСНИ» на ТНТ.

Десятки ярких концертов и запоминающихся номеров, 12 участников, которые боролись за шанс пройти дальше. Не всем это удалось. Среди счастливчиков оказался музыкант из Казани Вячеслав Исаков, выступающий под псевдонимом SLAME.

Теперь ему предстоит выступить на грандиозном финальном концерте и побороться за главный приз проекта – 6 миллионов рублей, а также возможность подписать музыкальный контракт.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Напомним, что Вячеславу 24 года, он начал заниматься музыкой с 14 лет, выступает в стиле хип-хоп, но признается, что любит смешивать в своих выступлениях вокал с речитативом. На протяжении многих недель зрители наблюдали за восхождением новой звезды команды Тимати. Слушателям полюбились его выступления с треками «Говори да», «По пятам», «Номад» и «Секрет», которые занимают высокие позиции в музыкальных чартах.

- SLAME – точно темная лошадка этого проекта, и я более чем уверен, что он раскроется, судя по тому, что мы видим, по той амплитуде, по той энергии, по скорости написания, по рифмам, по подаче, - говорил о Вячеславе Тимати, который уже на этапе кастингов поверил в его талант.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

- Я поставил себе цель выиграть в этом шоу и попасть в команду профессионалов. И лишь на третьем месте у меня деньги, так как они предназначаются победителю. С этого курса меня ничто не собьет, – в свою очередь говорит сам SLAME.

Рэпер SLAME из Казани прошел в финал шоу «ПЕСНИ» на ТНТ.

SLAME не раз писал у себя на страничке, что просто хочет показать на своем примере, что все возможно. Любая мечта может осуществиться даже у самых простых людей, главное – это большие планы. Пожелаем ему удачи!

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Не пропусти финал шоу «ПЕСНИ» на ТНТ уже в эту субботу в 20:00 на ТНТ!

Болеем за нашего земляка!

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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