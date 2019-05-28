2019-05-28T09:45:44+03:00
Общество

Экс-игрок «Ак Барса» Дмитрий Обухов, разъезжавший по Казани на «Мерседесе» без номеров, заплатит за избиение девушки-водителя 15 тысяч рублей

Именно такое наказание ему назначил мировой судья [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ХК "Ак Барс"Фото: ХК "Ак Барс"
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Отметим, события 12 апреля этого года, которые произошли в Казани с хоккеистом экс-игроком «Ак Барса» Дмитрием Обуховым не потянули на уголовное дело.

Напомним, тогда на улице Дзержинского спортсмен избил девушку-водителя, но травмы, нанесенные им, оказались не столь серьезны – ушибы мягких тканей. Может пострадавшей никто бы и не поверил, что в дорожном конфликте на нее напал именитый хоккеист, но произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения.

В Казани экс-хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов напал на девушку-водителя.соцсети

Как потом дала показания пострадавшая, в тот момент она ждала заезда во двор хадания, где работает, но перед ней встала «Газель», которая как девушка-водитель ожидала заезда в тот двор через шлагбаум.

На записи видно, что все это затянулось и сзади машины девушки уже скопилась очередь из других авто. Первой в которой стоял «Мерседес» без номеров. Из него-то и вышел хоккеист Обухов. По словам девушки, он ударил по стеклу и начал орать матом, чтобы она уезжала. После спортсмен открыл дверь и донес свое послание физически.

Сам же Обухов потом пояснил правоохранителям, мол ударов не наносил, да и поводов не давал.

К слову, в суде хоккеист и девушка так и не встретились. Спортсмен не приходил на заседания. Явился лишь когда его уже решили привести приставы. Но тогда не пришла потерпевшая. В итоге вердикт по инциденту судья зачитал без нее.

На Дмитрия Обухова наложили штраф в пользу государства в размере 15 тысячи рублей. Такой исход дела явно устроил именитого хоккеиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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