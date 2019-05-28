Платежи без лишних хлопот

5 способов, как отплатить коммунальные платежи. Как вы обычно оплачиваете квитанции за коммуналку? Раз в месяц выкраиваете время, чтобы зайти в офисы поставщиков услуг, на почту или банк? Теряете время, чтобы зайти в офисы поставщиков услуг, на почту или в банк? Теряете время и нервы в очередях? Наверно, вы просто не знаете, что есть способы проще и удобнее. Попробуйте и оцените преимущества!

Способ № 1. Подключите «Автоплатеж» в Сбербанке и ваши счета будут оплачиваться автоматически. В установленную дату банк проверит вашу задолженность, отправит вам смс с суммой платежа и на следующий день спишет деньги с вашей банковской карты, о чем также уведомит по смс. При необходимости вы сможете отменить платеж с помощью ответного смс-сообщения. А если понадобится документ, подтверждающий оплату, вы легко найдете его в личном кабинете Сбербанк Онлайн в разделе «Автоплатежи» и сможете распечатать.

Способ № 2. Воспользуйтесь на своем компьютере, ноутбуке или планшете интернет-банком «Сбербанк Онлайн». Все, что для этого нужно, - открыть личный кабинет на сайте Сбербанка. Сделать это можно самостоятельно или обратившись к специалистам в любом отделении. Ориентироваться в онлайн-банке совсем не сложно. Стоит один раз попробовать - и впредь вы будете легко оплачивать счета ЖКХ всего за несколько кликов мыши.

Способ № 3. Ещё проще – скачать мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», для вашего смартфона или планшета. Зайдите в приложение, выберите опцию «Оплата по штрих-коду» и направьте камеру вашего смартфона на штрих-код, размещенный на квитанции. Информация будет считана за пару секунд, после чего останется только нажать на кнопку «Оплатить».

Технологии: используйте при оплате QR-код. Это особый вид штрих-кода, размещаемый на квитанции, состоящий из набора точек в виде квадрата. В данном штрих-коде содержится вся необходимая информация для проведения платежа. Считывается он за считанные секунды на смартфоне, планшете или на устройстве самообслуживания и экономит ваше время, исключает ошибки, и нет необходимости вводить вручную информацию, все будет занесено автоматически в соответствующие поля.

Способ № 4. Такой же возможностью можно воспользоваться при оплате через устройства самообслуживания. Просто поднесите квитанцию штрих-кодом к специальному сканеру на банкомате. Быстро, просто и без ошибок ваш платеж отправится по нужным реквизитам. Для тех, кто предпочитает оплачивать услуги ЖКХ через устройства самообслуживания, напоминаем, что в Сбербанке они работают 24 часа в сутки в шаговой доступности, поэтому заплатить по счетам вы сможете в любое удобное время.

Способ № 5. Ну а если вы не доверяете цифровым технологиям, и для вас привычнее обратиться в отделение Сбербанка, наши сотрудники всегда рады помочь вам оплатить любые услуги через привычные операционные «окна» и при необходимости поговорить и получить необходимую информацию.

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