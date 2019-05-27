«Будет что вспомнить»: в Казани выпускница «привела» на «Последний звонок» Егора Крида

В конце прошлой недели во многих школах Казани прозвенел «Последний звонок». Выпускники отмечали этот день по-разному, но каждый из них хотел запомнить его навсегда. И многим это удалось. Так, «Последний звонок» навсегда запомнят учащиеся школы №72. Там одна из выпускниц пришла на торжество с картонной фигурой известного рэпера, мечты многих девушек Егора Крида.

Фото: соцсети

По одной из версий, девушка недавно рассталась с молодым человеком и решила компенсировать его отсутствие рядом с ней в такой важный день наличием ростовой фигуры Крида. Его она взяла на время в одном из продуктовых магазинов города, «Егор» там рекламировал чипсы.

Фотографии с этого мероприятия попали в соцсети и вызвали лишь улыбки горожан.

- Лет через 15 на встрече выпускников будут вспоминать, - считает казанец Алексей Поветкин.

- Месть конечно детская, зато будет что вспомнить, - вторит ему Альбина Миннахметова.

- Даже ленту на него навесили, выдумщицы, - замечает некто Андрей Шкуратов.

- Издалека очень даже сойдет за настоящего, - считает Эльвира Резванова.