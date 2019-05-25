Казанцы ищут ветеринаров для лося, сломавшего ногу

В одном из казанских пабликов в соцсети появился крик о помощи. Женщина разместила объявление, что требуется помощь лосенку.

Животное, которое размером с лошадь, пять дней назад сломало ногу. Все это время травмированный сохатый находится в роще в поселке Дербышки в пригороде Казани.

Лосенка обнаружила местная жительница. Женщина поставила возле лося блюдо с водой, сделала несколько снимков и попыталась найти ветеринаров или неравнодушных людей, которые смогут придти на помощь лесному жителю.

Животное лежит уже пять днейФото: соцсети

По словам женщины, все, имеющие возможность помочь, отказали. Люди звонили в зоопарк, ипподром, в ветеринарную академию. Но там отказались принять участие в судьбе животного. Кто-то и вовсе порекомендовал усыпить его.

- Частные клиники не берутся, так она большая, с лошадку, - тревожится женщина. - Люди! Ну, почему так-то!

В комментариях к посту советуют или прекратить мучения животного, или сброситься на автомобиль, грузчиков, ветеринаров и пункт передержки для него.