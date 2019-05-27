Парковка, выгул собак, плесень на стенах и уроки в коридорах: что можно увидеть в школах Елабуги

И после посещения учебных заведений города возникло несколько вопросов. Почему в 200 километрах от уникального города ученых Иннополиса, нескольких технопарков и кластеров не хватает школ, а те, что есть, стыдно показывать гостям? Кто виноват в проблемах образовательного процесса: администрация района или какие-то иные причины?

УРОКИ В КОРИДОРАХ, ПОТОП И ПЛЕСЕНЬ

Первая остановка - в селе Костенеево, в полутора километрах от федеральной трассы М-7 «Москва - Уфа». Школа новая, но уже с кучей проблем. Родители в письме рассказали, что не хватает кабинетов, дети учатся в коридорах. На головы школьников льется дождь во время уроков и переменок.

Школу в это здание перевели от безысходности - старая уже не удовлетворяла ни требованиям безопасности, ни запросам образовательного процесса. Строить новое здание не стали, переоборудовали наспех только что построенное здание Дома культуры. То, что оно не подходит, стало понятно в первую же зиму: в кабинетах холодно, весной на головы школьников лил настоящий дождь во время уроков и репетиций в актовом зале, а в школьном спортзале впору было устраивать заплывы.

Осадки талой воды устранили, но на стенах и потолках образовались грязные разводы, в двух кабинетах и спортзале - черная плесень. Местные специалисты объяснили журналистам, что газовая система отопления не была рассчитана на такой объем помещений, вот и замерзают там порой детишки.

- Накануне приезда каких-нибудь комиссий приезжают строители и меняют эти испорченные плитки на навесном потолке, и школа снова выглядит как новенькая! - рассказал отец одного из школьников. - Здание на гарантийном обслуживании должно быть пять лет. Но никто вопросом устранения недостатков заниматься не хочет! К приезду проверок проводят косметический ремонт, и всё! А что дальше?

Учебных классов не хватает, пришлось доделывать пристрой. Теперь в школе 16 кабинетов, но и сейчас старшеклассники, например, иногда сидят в коридорах - больше негде. Тетради разложили на теннисном столе и внимательно слушали педагога, который им рассказывал что-то о профориентации будущих выпускников. В столовой - битая посуда со сколами и трещинами, дети переобуваются на веранде перед входом в школу, никаких полок для обуви нет.

Выясняется, что еще в ноябре 2016 года Кабмин Татарстана выделил более 63 миллионов рублей на целевую статью «Бюджетные инвестиции и капитальный ремонт социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности РТ». На капитальный ремонт здания Костенеевской школы было направлено более 11,5 миллиона рублей. На строительство пристроя к школе направили более 41,4 миллиона рублей. И капремонтом, и строительством пристроя занималась одна организация - ООО «ЕвроАльянсСтрой». Причем проведенная в феврале 2017 года прокурорская проверка показала, что строительная фирма взялась за дело при отсутствии разрешительных документов.

Сумма, выделенная на строительство и капремонт, была более чем солидная. Почему же с потолка льет вода, на стенах растет плесень, а зимой на уроках холодно? Вопросы, ответы на которые хочется получить и от Минархитектуры, и от Минобразования, и от администрации Елабужского района. Заодно не мешало бы понять, кто стоит за этой строительной компанией «ЕвроАльянсСтрой». Пора Счетной палате Татарстана выяснить, все ли выделенные из бюджета средства были освоены вовремя капремонта и строительства пристроя Костенеевской школы. Почему этих средств не хватило на прочную крышу?

ПЛИТКА НА ГОЛОВЫ ДЕТЕЙ И ПАРКОВКА У КРЫЛЬЦА ШКОЛЫ

Следующая проблемная школа расположена в микрорайоне 4-5 Елабуги. Микрорайон местные жители называют новым, в нем проживают более 20 тысяч человек, и есть только одна школа № 10. Учатся в этой школе более двух тысяч детей, занятия проходят в две смены. При этом младшие, начальные классы располагаются в доме №26а, где кроме учебного заведения находится еще и почта. В зимнее время дети вынуждены возвращаться домой в сумерках, и это небезопасно.

- Мест для всех там не хватает, и некоторые дети ездят на автобусах в другие районы. Бывало, что деньги на проезд теряли, тогда детей высаживали, и они шли домой пешком, - рассказывают родительницы.

Облицовка школы обваливается не плитками, а большими кусками. Но персоналу учебного заведения, похоже, до этого нет никакого дела - про ремонт даже не упоминают. Вместе с тем под «кирпич» на воротах школы смело заехала отечественная легковушка и припарковалась в тени у крыльца. Нарушение правил безопасности, но кого это волнует, кроме журналистов и родителей?

- Району нужна хотя бы еще одна школа, но городские власти не торопятся, - сердятся мамы дошкольников, встреченные журналистом возле школы. - Здесь большой микрорайон, дети ходят из частного сектора, который расположен рядом. Все социальные российские программы на увеличение рождаемости разбиваются в Елабуге об отсутствие школ. Детсадов понастроили, а что дальше?

Родители учеников этой школы не сидят сложа руки. Они несколько лет забрасывают письмами администрацию города с единственным вопросом: «Когда появится новая школа?» Ответ в стиле чиновничьей бюрократии: «Ждите!» Время идет, дети вырастают и на смену их родителей приходят другие, которые подхватывают эпопею по переписке между жителями микрорайона и чиновниками.

Один из последних ответов пришел на запрос жительницы Елабуги Т. Леоновой из Министерства образования Татарстана: «Распоряжением Кабинета министров РТ от 3.04.2018 № 705-р выделены денежные средства в размере 8,700 миллиона рублей на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство общеобразовательной организации на 1224 места в мкр. 4-5 г. Елабуга Елабужского муниципального района. На сегодняшний день (ответ датирован 21.02.2019. - Ред.)» Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ ведется работа по определению стоимости затрат на строительство вышеуказанного объекта. Строительство общеобразовательной организации будет начато после определения стоимости объекта и источника финансирования».

Даже сказать нечего… Деньги выделены в апреле 2018 года, а в феврале Министерство архитектуры Татарстана еще не определилось с исполнителем, который должен проводить эти самые проектно-изыскательсткие работы. Похоже, что до строительства школы дело так и не дойдет, а все подходящие земельные участки продадут под строительство торговых центров или новых домов.

НЕ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР, А ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

Из пришкольной территории учебного заведения № 9 сделали площадку для выгула собак: овчарку выгуливали на территории возле клумб, а йорка вокруг самой школы. Здание буквально осыпается - облицовочная плитка осыпалась большими кусками, а из оконных проемов клочками свисает утеплитель.

Школ в Елабуге катастрофически не хватает, проблема нарисовалась не в последние пару месяцев. То, что город растет и активно строится, ежегодно докладывают на всех правительственных совещаниях. На фоне радостных рапортов тихий голос страдающих школьников и родителей администрацией района не услышан. Программу по рождаемости, обеспечению детсадами выполнили, а дальше? Куда пристроить тех, кто выпускается из этих детсадов? Про это кто-то из ответственных лиц в Елабуге думает? Ждать, что проблема сама собой рассосется, не приходится: дети есть, они растут, и их будет больше.

Простая логика подсказывает, что после капремонтов здания обновляются и укрепляются, чтобы служить дольше. Тогда вопрос: почему после капремонтов в елабужских школах обновление действует только первые месяцы, до самых первых осадков? Куда, в чей карман ушли сэкономленные на материалах и работах средства? Если в школе давно не было капремонта, почему? Когда и кто собирается его сделать?

ВОПРОСЫ К АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛАБУГИ

После визуального осмотра трех учебных заведений Елабуги очень хочется узнать, что за проблемы мешают построить в городе несколько школ, чтобы дети не сидели на головах друг у друга, учились в светлых и безопасных классах? Молодежь видит, какое отношение к ним у администрации города. Стоит ли потом удивляться, что они выбирают для учебы и дальнейшего проживания другие города? Кто в Елабужском районе контролирует ситуацию и есть ли общий план, как устранить проблему нехватки образовательных учреждений?

Пора задуматься, чтобы потом не вводить новый план: «Как вернуть в Елабужский район население?»