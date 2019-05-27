День защиты детей 2019 в Казани: программа мероприятий

На совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани стало известно, как 1 июня город отметит День защиты детей 2019.

Так, по словам председателя местного комитета по делам детей и молодежи Айрата Фаизова, празднование в эту субботу начнется в 9.00 около Центрального стадиона. Там в это время будет дан старт соревнованиям юных велосипедистов.

Отпразднуют День защиты детей 2019 и в Казанском Кремле. Там в 10.00 начнется рок-концерт и детский фестиваль «Мы любим Кремль».

В Горкинско-Ометьевском лесу праздник начнется с 10.00. Там пройдет чемпионат «Детство», в рамках которого состоятся не только спортивные соревнования, но также мастер-классы и интерактивные конкурсы.

Далее спортивные мероприятия для детей в этот день продолжатся в парке «Крылья Советов». Где с 11.00 можно будет поиграть в футбол, мини-футбол и баскетбол.

В свою очередь 1 июня в парке имени Горького любой желающий сможет принять участие в «Зеленом марафоне», пробежав одну из предложенных дистанций -10 и 4,2 километра.

Кремлевская набережная тоже не останется в стороне. 1 июня на ее территории праздничная программа начнется с 13.00. Для детей будут работать аниматоры и организованы мастер-классы, настольные игры, мыльные пузыри и сладости.

Активно отметят День защиты детей 2019 и в казанском парке имени Урицкого. Там пройдет открытый Кубок по техническим видам спорта. Кроме того, в парке в 14.00 юных казанцев вызовут на баттл по брейк-дансу.

А на стадионе «Трудовые резервы» продолжится финальный городской этап Всероссийских соревнований среди юных футболистов «Кожаный мяч-2019». Начало в 14.00.

В сквере имени Аксенова, ДК «Константиновка», парке «Калейдоскоп», а также во дворах домов №№81, 83, 85 на проспекте Амирхана и дома №37 по улице Чуйкова детей будет ждать обширная развлекательная программа.