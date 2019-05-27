2019-05-27T13:46:58+03:00
Общество

"На этом фото прекрасно все": в Казани зоозащитница устроила откровенную фотосессию на Кремлевской набережной

Горожане тут же стали обсуждать и осуждать модель [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В интернете появились фотографии казанского тренера, зоозащитницы, блогера и модели Натали Гюбнер. Девушка нередко радует своих подписчиков в соцсетях откровенными снимками.

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В Казани зоозащитница устроила откровенную фотосессию на Кремлевской набережной
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Сделаны они бывают чаще всего в студиях или во время отдыха. Сейчас же Натали решила устроить фотосессию в центре столицы Татарстана, прямо на Кремлевской набережной. Горожане тут же стали обсуждать и осуждать девушку.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На кадрах, которые попали в соцсети видно, что Натали позирует на фоне Казанки с велосипедом. При этом на девушке лишь купальник и кроссовки. Ее фотограф – Виктория Баева лежит на асфальте рядом, пытаясь сделать наиболее эффектный кадр. Кто фотографирует девушек – не понятно.

- Фотосессию и в одежде можно сделать красивую, - замечает интернет-пользователь Неля Фахрисламова.

- Хватит позорить город! Неужели на такие вещи никто не обращает внимание? Для чего свои прелести на показ выставлять? Обидно и стыдно становится за наш город, - комментирует казанец Ильшат Радикович.

- Стыдоба, - вторит ему интернет-пользователь Дмитрий Владимирович.

- Дай Бог, что бы на всей планете исчез интернет. И зажили бы мы как в былые времена. И люди не сходили бы с ума, думая, где сделать селфи, - надеется Ленар Гаилязиев.

Есть среди интернет-пользователей, правда, и те, кто заступился за модель и фотографа.

- Норм. Это же фотосессия. В автобусах и магазинах они же не в таком наряде. Красивые фигурки, - заступается за девушек Яна Державина.

- На этом фото прекрасно все, - в свою очередь комментирует интернет-пользователь Карим Тинчурин.

- Красотки. А чего им стыдиться, спортивные, подтянутые тела. Что хотят, то и делают, - считает Олеся Спиридонова.

Результата фотосессии пока нет в профилях Натали и Виктории. Вероятнее всего, фотографии еще обрабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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