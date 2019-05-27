«Спасибо за все»: татарстанский рэпер SLAME вместе с Тимати исполнил трек в память о Децле

Уроженец Альметьевска, выросший в Казани, начинающий рэпер Вячеслав Исаков (SLAME – Ред.) с легкостью прошел в финал музыкального телепроекта «ПЕСНИ». И это не было чем-то неожиданным, так как своим хип-хопом молодой человек смог поразить продюсеров шоу – Тимати и Басту, с первого выхода на сцену.

А в пятницу, 26 мая, в рамках шоу SLAME и Тимати заставили плакать половину телезрителей, посвятив первый совместный трек рэперу Децлу (Кириллу Толмацкому – Ред), который скоропостижно скончался в феврале текущего года.

- Время летит превращая наши годы в моменты. Ты слышал то, а значит, ты слышал голос легенды. Никто не забыл ту вечеринку у Децла дома. Чтит и помнит, каждый помнит, вся новая школа. Навеки в нашей голове останется тут глубоко. Вместо тысячи слов взгляды высоко, спасибо за все,- читает SLAME, а после начинает исполнять припев одной из самых известных песен Кирилла Толмацкого – «Мои слезы, моя печаль».

Татарстанский рэпер SLAME вместе с Тимати исполнил трек в память о Децле.Полный 19 выпуск шоу #ПЕСНИ смотри здесь http://bit.ly/4koncert Переходи на сайт или скачай приложение ТНТ-PREMIER: AppStore: http://bit.ly/TNT-PREMIER-appstore Google Play: http://bit.ly/TNT-PREMIER-googleplay Новый сезон шоу ПЕСНИ самого честного музыкального шоу на российском телевидении. Именно здесь молодые артисты делают свою музыку и пробиваются на большую сцену. На этот раз поднимать музыкантов будут лидеры лейбла Black Star и творческого объединения Газгольдер Тимати и Баста. #ПЕСНИ2 #ПЕСНИНАТНТ #ТНТ #gazgolder #blacksta

- Я вряд ли сказал бы все это в лицо тебе – гордость. Но ты часть моей истории, именно молодость. Я выбрал коммерческий сектор, определивший успех. Ты выбрал respect, музыку не для всех. Прости, из меня вышел не очень друг. Когда ты тонул, я видел, но не протянул круг. Я так хотел всем доказать, что я теперь крутой походу, но круче оказался тот, кто не бежит за модой. Прости, молодо, было зелено. Нужно было вытащить тебя, а мне было все равно. Оказалось поздно, когда кружили вороны. Прости, что не пришел к тебе на похороны, - продолжает трек уже Тимати.

- Прости, что не успел, - обращаясь к другу, подписал сам Тимати пост с видео на своей странице в Instagram.

В комментариях десятки телезрителей признались в том, что трек заставил их плакать и пересмотреть свое отношение к отечественному хип-хопу.

Голосовать за SLAME призвал как Тимати, так и его девушка – модель и бизнес-леди Анастасия Решетова. Она отметила, что сольная песня Polaroid сейчас занимает первые места в музыкальных чартах. Трек «Слезы» же Анастасия назвала самым трогательным из того, что она видела в последнее время.

До участия в проекте Вячеслав работал телемаркетологом в IT-компанииФото: Из личного архива героя публикации

Напомним, Вячеславу всего 24 года. Из Альметьевска в Казань он переехал, едва ему исполнилось 18. В столице Татарстана парень поступил в архитектурно-строительный университет. До участия в проекте он работал телемаркетологом в IT-компании. SLAME уже успел обзавестись поклонниками в Татарстане, но в своих мечтах он все равно видит лишь Москву. Причина тому, безусловно, большее количество возможностей и шансов.