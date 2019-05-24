"В больнице только средний палец научились показывать?": медсестер, снявших скандальное видео около новорожденных, уволили

Скандальное видео, снятое медсестрами перинатального центра "Мама", что в Ульяновске, не осталось без внимания руководства министерства здравоохранения области.

Напомним, на видео, появившемся в интернете, фигурируют две молодых медсестры. Одна из них снимает, другая позирует в кадре. Девушка в кадре активно показывает на камеру средний палец и заявляет, что не будет кормить детей на руках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="900" height="900" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/709912" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске медсестры перинатального центра кричали и показывали средний палец около новорожденных.соцсети

Девушка-оператор, в свою очередь. начинает громко кричать, призывая коллегу все же накормить детей. При этом, видео сопровождается "говорящей" подписью: "Когда пошла в мед, только потому что рядом с домом".

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Сергея Панченко, по данному факту провели внутреннюю проверку. Причастных к скандальному видео нашли и наказали.

- Несколько дней назад в детской областной больнице имени Ю.Ф. Горячева произошел неприятный инцидент. Две медсестры перинатального центра "Мама" выложили в личные соцсети видео, снятое на мобильный телефон. Сотрудницы, снимавшие видео, показывали неприличные жесты и кричали возле грудничков. По данному факту проведена служебная проверка. В результате проверки факт подтвердился, установлены личности сотрудниц. Это молодые специалисты, которые недавно приступили к работе. С них, а также ответственных должностных лиц запрошены объяснительные. Медицинские сестры раскаялись и принесли свои извинения в социальных сетях, написали заявления об уходе. К должностным лицам учреждения применены дисциплинарные взыскания. Считаю недопустимым подобное поведение медработников, в результате которого грубо нарушены принципы кодекса этики медицинского работника, правила внутреннего распорядка, а также права пациентов на безопасное медицинское обслуживание и сохранение врачебной тайны, - пояснил Панченко.

К слову, жители Ульяновска оказались не довольны результатами проверки. Многих, оставивших свои комментарии в соцсетях, не устроило, что медсестры сами написали заявления. По их мнению, девушек надо было увольнять по статье:

"В больнице только средний палец научились показывать?"

"Из-за таких потом ко всем медикам отношение неадекватное"

"Плохое воспитание + отсутствие знаний (может плохое преподавание) по предмету этика и деонтология + непонимание важности своей профессии приводят вот к таким результатам..... Очень обидно за медиков-профессионалов, взяла и оклеймила их!"

Кстати, Сергей Панченко пообещал провести комплекс мероприятий по усилению трудовой дисциплины и соблюдению правил медицинской этики и деонтологии.