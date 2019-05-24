Уроженка Набережных Челнов, самая гибкая женщина в мире Юлия Гюнтель (Акмалетдинова) уже многие годы живет в Германии. Девушка зарабатывает своей потрясающей гибкостью - выпускает журналы, календари, видеоролики, снимается в кино и участвует в различных телешоу. А совсем недавно она создала собственный фетиш-проект.

32-летняя Юлия фотографируется в латексе и публикует снимки в интернете. Месяц просмотра фотосессий и видео девушки стоит 35 долларов США. Новые снимки и видео Юлия публикует каждую неделю. Проект имеет большую популярность. На него подписано более 27 тысяч человек из разных стран.

zlatexa Самая гибкая женщина в мире создала в Европе собственный фетиш-проект

Сейчас одежда из латекса пользуется большой популярностью в мире в целом и в Европе в частности. Ее предпочитают даже именитые звезды. Так. в латексе были замечены модель Ким Кардашьян, певицы Бейонсе, Леди Гага, Кайли Миноуг, Кристина Агилера и Кэти Перри, а также актрисы Хайди Клум и Кэмерон Диаз.

zlatexa Уроженка Татарстана, самая гибкая женщина в мире создала в Европе собственный фетиш-проект

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