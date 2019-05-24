2019-05-24T12:52:56+03:00
Происшествия

«Последний звонок» по-марийски: во время выступления депутат получил по лицу от выпускника школы

Подростка задержали очевидцы, теперь в его мотивах нападения на народного избранника разбирается полиция [видео]
Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло прямо во время торжественной линейки.ЧП произошло прямо во время торжественной линейки.Фото: Рамиль ГАЛИ
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В одной из школ поселка городского типа Юрино проводили торжественную линейку, посвященную «последнему звонку».

Из-за дождя выпускников и других учеников пришлось собраться в спортзале. Все шло своим чередом, пока к микрофону не подошла депутат законодательного собрания Марий Эл Екатерина Вахитова.

Во время ее речи из стоящих в линейку школьников выскочил один из выпускников. В считанные секунды он оказался рядом с женщиной-депутатом и со всего размаха ударил ее кулаком в лицо.

В Марий Эл во время выступления депутат получил по лицу от выпускника школы.соцсети

Нападавшего тут же задержали очевидцы, в том числе и другие выпускники школы.

Подростка удалось скрутить. Его позже передали сотрудникам полиции, которые прибыли на место происшествия. А Екатерина Вахитова после такого удара все же сумела закончить свою вступительную речь.

Выяснилось, что напавший на женщину школьник уже имел проблемы из-за своего агрессивного поведения, он стоял на школьном учете, но до уголовщины пока дело не доходило, как и отчеты в отдел по делам несовершеннолетних местного МВД.

В свою очередь, по сообщениям собственных источников «КП-Казань» в правоохранительных органах, у молодого человека ударившего депутата имеются признаки психического расстройства, он наблюдался к врача-психиатра.

В итоге по факту нападения подростка на депутата-женщину начата полицейская проверка. Ее результаты передадут в следственный комитет Марий Эл, где примут решение возбуждать в отношении выпускника уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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