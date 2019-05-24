«Каравон-2019» в Татарстане: как добраться до села Никольское
В субботу, 25 мая, в Татарстане отметят русский народный праздник «Каравон-2019». Гулянья в селе Никольское Лаишевского района начнутся в 10.00. Автобусы из Казани будут отправляться от площади Тысячелетия и проспекта Победы с 8.00 до 10.00. «Комсомолка» публикует расписание общественного транспорта.
Автобус №7 (станция метро Проспект Победы в направлении РКБ)
8.00-8.50 Проспект Победы - Никольское
8.55-9.35 Никольское – Проспект Победы
9.40-10.30 Проспект Победы – Никольское
14.00-14.50 Никольское – Проспект Победы
14.55-15.05 Проспект Победы - Никольское
15.10- 16.00 Никольское – Проспект Победы
Автобус № 8
8.15-9.05 Проспект Победы - Никольское
9.10-10.00 Никольское – Проспект Победы
10.05-10.55 Проспект Победы – Никольское
14.15-15.05 Никольское – Проспект Победы
15.10-16.00 Проспект Победы - Никольское
16.05-16.55 Никольское - Проспект Победы
Автобус №9
8.30-9.20 Проспект Победы - Никольское
9.30-10.20 Никольское – Проспект Победы
10.30-11.20 Проспект Победы - Никольское
14.30-15.20 Никольское – Проспект Победы
15.30-16.20 Проспект Победы - Никольское
16.30-17.20 Никольское – Проспект Победы
Автобус №12
8.30-9.20 Казань Пр.Победы - Никольское
9.30-10.20 Никольское - Казань Пр.Победы
10.30-11.20 Казань Пр.Победы – Никольское
14.30-15.20 Никольское – Проспект Победы
15.30-16.20 Проспект Победы - Никольское
16.30-17.20 Никольское – Проспект Победы
Автобус № 10 (остановка Центральный стадион, станция метро Кремлевская)
8.00-8.50 Ярмарочная Площадь - Никольское
8.55-9.35 Никольское - Ярмарочная Площадь
9.40-10.30 Ярмарочная Площадь – Никольское
14.00-14.50 Никольское - Ярмарочная Площадь
14.55-15.05 Ярмарочная Площадь - Никольское
15.10- 16.00 Никольское - Ярмарочная Площадь
Автобус № 11
8.15-9.05 Ярмарочная Площадь - Никольское
9.10-10.00 Никольское - Ярмарочная Площадь
10.05-10.55 Ярмарочная Площадь - Никольское
14.15-15.05 Никольское - Ярмарочная Площадь
15.10-16.00 Ярмарочная Площадь - Никольское
16.05-16.55 Никольское - Ярмарочная Площадь
ИСТОЧНИК KP.RU