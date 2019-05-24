2019-05-24T11:45:28+03:00
Общество

«Каравон-2019» в Татарстане: как добраться до села Никольское

Русский народный праздник «Каравон-2019» пройдет 25 мая
Алина ГАБДУЛИНА
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Гулянья в селе Никольское Лаишевского района начнутся в 10.00 в субботу, 25 маяГулянья в селе Никольское Лаишевского района начнутся в 10.00 в субботу, 25 маяФото: Никита ПЕРФИЛЬЕВ
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В субботу, 25 мая, в Татарстане отметят русский народный праздник «Каравон-2019». Гулянья в селе Никольское Лаишевского района начнутся в 10.00. Автобусы из Казани будут отправляться от площади Тысячелетия и проспекта Победы с 8.00 до 10.00. «Комсомолка» публикует расписание общественного транспорта.

Автобус №7 (станция метро Проспект Победы в направлении РКБ)

8.00-8.50 Проспект Победы - Никольское

8.55-9.35 Никольское – Проспект Победы

9.40-10.30 Проспект Победы – Никольское

14.00-14.50 Никольское – Проспект Победы

14.55-15.05 Проспект Победы - Никольское

15.10- 16.00 Никольское – Проспект Победы

Автобус № 8

8.15-9.05 Проспект Победы - Никольское

9.10-10.00 Никольское – Проспект Победы

10.05-10.55 Проспект Победы – Никольское

14.15-15.05 Никольское – Проспект Победы

15.10-16.00 Проспект Победы - Никольское

16.05-16.55 Никольское - Проспект Победы

Автобус №9

8.30-9.20 Проспект Победы - Никольское

9.30-10.20 Никольское – Проспект Победы

10.30-11.20 Проспект Победы - Никольское

14.30-15.20 Никольское – Проспект Победы

15.30-16.20 Проспект Победы - Никольское

16.30-17.20 Никольское – Проспект Победы

Автобус №12

8.30-9.20 Казань Пр.Победы - Никольское

9.30-10.20 Никольское - Казань Пр.Победы

10.30-11.20 Казань Пр.Победы – Никольское

14.30-15.20 Никольское – Проспект Победы

15.30-16.20 Проспект Победы - Никольское

16.30-17.20 Никольское – Проспект Победы

Автобус № 10 (остановка Центральный стадион, станция метро Кремлевская)

8.00-8.50 Ярмарочная Площадь - Никольское

8.55-9.35 Никольское - Ярмарочная Площадь

9.40-10.30 Ярмарочная Площадь – Никольское

14.00-14.50 Никольское - Ярмарочная Площадь

14.55-15.05 Ярмарочная Площадь - Никольское

15.10- 16.00 Никольское - Ярмарочная Площадь

Автобус № 11

8.15-9.05 Ярмарочная Площадь - Никольское

9.10-10.00 Никольское - Ярмарочная Площадь

10.05-10.55 Ярмарочная Площадь - Никольское

14.15-15.05 Никольское - Ярмарочная Площадь

15.10-16.00 Ярмарочная Площадь - Никольское

16.05-16.55 Никольское - Ярмарочная Площадь

ИСТОЧНИК KP.RU

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