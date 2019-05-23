2019-05-23T15:31:50+03:00
Общество

В Казани 99-летнего Гали Гарифуллина наградили медалью за «Возрождение духовно-нравственных ценностей Ислама»

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Фото: пресс-служба Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм».Фото: пресс-служба Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм».
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22 мая почетному аксакалу, прихожанину мечети «Ярдэм» Гали Гарифуллину исполнилось 99 лет. Несмотря на преклонный возраст, он ежедневно приходит сюда на полуденный намаз, а во время священного месяца Рамадан держит пост, каждый вечер участвует в ифтаре.

Сегодня во время ифтара, который проходил в мечети «Ярдэм», Гали Гарифуллина поздравляли советник муфтия по социальным вопросам, имам-мухтасиб Кировского и Московского районов Казани Илдар хазрат Баязитов, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Татарстана Эдуард Хиалеев и его помощник по организации работы с верующими Рафаиль Давлеев, а также начальник управления гражданской защиты Исполкома Казани Фердинант Тимурханов.

Гали Гарифуллин сегодня был награжден медалью мухтасибата Кировского и Московского районов города Казани за «Возрождение духовно-нравственных ценностей Ислама».

- Гали абый Гарифуллину хочется пожелать долгих лет жизни и чтобы он и в дальнейшем также радовал нас своим присутствием, был примером стойкости, богобоязенности. Несмотря на возраст, он каждый день держит уразу и посещает нашу мечеть, - сказал во время награждения Илдар хазрат Баязитов.

В свою очередь временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Татарстан Эдуард Хиалеев отметил, что Гали абый Гарифуллин - легендарный человек, а также вручил ему планку для орденов и медалей.

- Гали абый Гарифуллин – человек, олицетворяющий эпоху и уникальной судьбы. «Дважды бежал из плена, у него такая тяга к жизни и до сих пор живет в согласии с собой и окружающими. Самый миролюбивый человек. Мы вас уважаем и любим, - сказал Рафаиль Давлеев.

СПРАВКА

Гали Гарифуллин — участник Великой Отечественной войны, бывший мастер завода «Элекон». Он родился 22 мая 1920 года в Кукморском районе Татарстана, на войну попал со срочной службы, на которую его призвали в октябре 1940 года, в артиллерию.

Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Украины, воевал под Сталинградом, на Курской дуге. Его грудь украшают ордена Славы, Отечественной войны и Красной Звезды.

Война для Гали Гарифулловича завершилась в Чехословакии. Затем его отправили в Закарпатье - на стройки народного хозяйства восстанавливать разрушенную войной экономику СССР.

На родине Гали абый всю жизнь, вплоть до выхода на заслуженный отдых, трудился на казанском заводе «Элекон» мастером, изготавливал радиоаппаратуру для космической промышленности. Вместе с супругой воспитали четырех детей. Например, их сын Шамиль работает врачом в Казани, еще один сын - архитектор в Набережных Челнах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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