2019-05-23T15:16:53+03:00
Общество

ФЕСТИВАЛЬ «НАУРУЗ-2019» В КАЗАНИ ПОСЕТЯТ ПРОДЮСЕРЫ ИЗ РУМЫНИИ, ГРУЗИИ, ТУРЦИИ, ПОЛЬШИ, ГЕРМАНИИ, ВЕНГРИИ И НОРВЕГИИ

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Организатором фестиваля является Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. Фото: ru.wikipedia.orgОрганизатором фестиваля является Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала. Фото: ru.wikipedia.org
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С 1 по 8 июня 2019 года в Казани пройдет XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». Впервые в истории «Науруза» пройдет шоукейс – для просмотра фестивальных спектаклей будут приглашены продюсеры из Румынии, Грузии, Турции, Польши, Германии, Венгрии и Норвегии.

Напомним, что в программе фестиваля «Науруз» 29 театров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик России. Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (г.Красноярск). Всего фестиваль соберет свыше 1000 участников.

Спектакли XIV «Науруза» будут представлены на 7 театральных площадках Казани: Большой и Малый залы театра Камала, Большой и Малый залы театра кукол «Экият», театр Тинчурина, театр Кариева и ТЮЗ. Спектакли будут также сыграны на площади перед театром Камала и на набережной озера Кабан. Билеты доступны в кассах, на сайтах театров, а также у билетных операторов.

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Организатор - Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала.

СПРАВКА

Основная цель «Науруза» - укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов Российской Федерации и зарубежных стран. Впервые Фестиваль «Науруз» состоялся в 1989 году по решению Союза театральных деятелей СССР в Алма-Ате. После распада СССР ежегодный фестиваль не проводился в течение 5 лет. Возрождение фестиваля «Науруз» состоялось в 1998 году, благодаря инициативе Республики Татарстан. Отныне фестиваль стал проводиться в столице Республики - Казани, один раз в четыре года и получил статус Международного. С 2009 года Фестиваль проходит один раз в два года. С 2010 года под эгидой Фестиваля проходит Международный театрально-образовательный форум «Науруз». В рамках форума проводятся семинары и мастер-классы по актерскому и режиссерскому мастерству, театроведению и менеджменту в сфере театрального искусства.

Сайт театра им.Г.Камала

ИСТОЧНИК KP.RU

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