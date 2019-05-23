ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!: в Татарстане завершилась акция по бесплатному тестированию на ВИЧ

Можно ли убить ВИЧ? Можно ли жить с таким диагнозом нормальной жизнью и помогает ли многочасовое проветривание избавиться от вируса в комнате? С 13 по 19 мая в России проходит шестая акция «Стоп ВИЧ/СПИД», и корреспондент «Комсомолки» вместе с сотрудниками Республиканского центра СПИД отправился в рейд по городам Татарстана, чтобы разобраться в непростой, но очень важной теме.

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Утро среды, выезжаем на специально оборудованном микроавтобусе из города. Внутри столик для записей, пара коробок с тестами и кипы пустых анкет. Сегодня едем в Зеленодольск для проведения бесплатных экспресс-анализов горожан на ВИЧ. Попутно будем проводить опрос граждан об их осведомленности о болезни.

- Самое печальное, что люди очень плохо понимают, что это такое, - включается в разговор Жанна Нуриахметова. Жанна - сотрудница региональной общественной организации «Профилактика и Инициатива», партнеров рейда. - Многие до сих пор думают, что болезни подвержены только люди, употребляющие наркотики, и гомосексуалисты. Что обязательно все умирают от СПИДа и что с этим невозможно нормально жить. На самом деле всё абсолютно не так!

Действительно, раньше вирус распространялся лишь в неблагополучной среде. Но сейчас ему подвержены все возраста и социальные слои. Носителями становятся и дети, и пенсионеры, причем заражение может наступить там, где совсем не ожидаешь. Например - при использовании нестерильных игл. А главное - при незащищенном сексе.

Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 000 человек. Каждый час в России заражается 10 человек.

Подъезжаем к Центральному рынку Зеленодольска. Нас встречают работники местной администрации и здравоохранения. На улице жарко, температура около 27 - 29 градусов. Рынок работает только до обеда, и народу на улице не так много, но местные волонтеры все равно надевают красные футболки и начинают приглашать жителей пройти тест.

- В прошлый раз мы брали кровь из пальца, - объясняет врач-эпидемиолог отдела профилактики ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» Алсу Тимерханова. - Сегодня будем делать другой экспресс-анализ - по слюне.

Народ подходит и активно спрашивает, что продаем. Когда узнают, что здесь делают анализ на ВИЧ, интерес моментально пропадает.

- А, это нас не касается. Это вы молодых проверяйте!

ВСЕГДА ВОЛНИТЕЛЬНО

Вот и первый тестируемый. Мужчина средних лет в темных очках садится за столик, медсестра просит открыть рот и проводит специальной щеточкой с абсорбентом по внутренней стороне десны. Главное - не задевать язык и щеки.

- Через слюну заразиться нельзя, в ней нет вируса, - объясняет Алсу. - Но в ней есть специфические белки, которые синтезируются только в организме больного человека. И именно их наличие или отсутствие показывает наш тест.

Точность теста - 98 процентов. Фактически - больше, но специалисты всегда отводят 2 оставшихся на «ложноположительность». Такое бывает очень редко, поэтому в случае обнаружения всегда следует повторный анализ. А вот ложноотрицательного быть не может: если тест ничего не выявил - значит, ВИЧ точно отсутствует.

На всё определение уходит не больше 20 минут, и мужчина в очках с облегчением выдыхает.

- Перед тестом волнуются почти все, - видит мое недоумение Жанна. - Человек может быть на 99,9 процента уверен, что здоров, но все равно будет переживать. Таков ореол ВИЧ, такова созданная ему «слава».

По словам координатора, ВИЧ давно перешел из разряда смертельных болезней в разряд хронических. Люди могут быть носителями, но жить счастливой жизнью - с семьей, друзьями и обычной работой.

ИДЕМ ЗА ЕВРОПОЙ

Что касается ВИЧ, за последние годы в российском здравоохранении произошли большие изменения к лучшему. Если раньше лечение инфицированным назначали только после падения количества здоровых клеток до определенного уровня, то сейчас антиретровирусную терапию назначают почти сразу - как в Европе. Это позволяет существенно снизить опасность для окружающих, а также сберечь здоровье самому пациенту.

В итоге в Зеленодольске прошли тестирование 40 человек. Все тесты, кроме одного, показали отрицательный результат. Но и этот парень о своем диагнозе уже знал.

- Так часто бывает, ведь людям очень тяжело это принять, - говорит Жанна. - Одни не верят в существование болезни, другие просто психологически не могут сразу принять свой новый статус, проверяют по несколько раз в надежде на другой результат.

Психологическая помощь и социальное сопровождение - главные направления деятельности «Профилактики и Инициативы». Действующие наркоманы, наркоманы в ремиссии, ВИЧ-инфицированные, люди из группы риска - на самом деле все они хотят жить, нормально жить. Внутренне понимают, что это возможно, но до первого шага к избавлению может пройти не один год.

- Иногда к нам в центр ходят по пять-шесть лет, - включается в разговор Руслан Замалдинов. Он тоже является сотрудником «Острова» (низкопороговый центр на Чуйкова, 79а), а по совместительству водителем нашей небольшой экспедиции. - И все это время мы можем просто пить чай, разговаривать на отвлеченные темы. А затем - бац, и он просит помочь ему. Тогда мы ведем его на анализы, договариваемся о лечении и помогаем в дальнейшем.

Руслан отмечает, что среди его старых знакомых было много людей, которых он хотел спасти: бывшие заключенные, наркоманы. Но это «сложная» среда, представители которой не станут разговаривать с кем попало - только с теми, кто уже прошел подобные испытания. И уж тем более их нельзя уговорить или заставить лечиться. Это должен быть осознанный выбор и собственное решение, только тогда есть шанс на изменение жизни.

- Это были девяностые - информации никакой, - улавливает мой немой вопрос Руслан. - Но сейчас люди уже видят, к чему это все приводит, у них перед глазами десятки трагических примеров. И также они видят, что есть шанс всё изменить!

ОБЩАЯ БЕДА

Нельзя забывать, что психологическая помощь нужна не только больным, но и их родственникам. Иногда - даже в большем объеме.

- Недавно делали выездное тестирование, подошла очень расстроенная женщина, - вспоминает Жанна, не называя имен. Анонимность здесь одно из важнейших условий. - Хочу, говорит, пройти тестирование. А потом разговорились. Оказывается, у ее дочки обнаружили ВИЧ. Так она уже готовилась заживо похоронить ребенка, просто не знала, что с этим можно жить и даже рожать здоровых детей.

Для этого достаточно всего лишь регулярно обследоваться и не тянуть с лечением. Современные препараты не несут того разрушительного влияния на организм, который мог быть раньше, и позволяют жить полной жизнью.

- ВИЧ-инфекция передается от человека к человеку. Основные пути - незащищенный половой акт, передача детям во время беременности, в родах и грудном вскармливании - если мамы не принимают лекарства, а также через кровь - при использовании нестерильных игл, чужих бритвенных принадлежностей с видимыми остатками крови, - поясняет наш эпидемиолог Лариса Васильевна из отдела профилактики. - Но вирус не передается воздушно-капельным путем, им нельзя заразиться в бассейне, при рукопожатии, через деньги или поцелуи.

А ведь некоторые думают, что после ВИЧ-инфицированных надо несколько часов проветривать помещение. Проветривать, конечно, хорошо, но к распространению инфекции это никакого отношения не имеет. Более того, даже в находящейся на открытом воздухе капле крови вирус погибает уже через несколько минут.

ТРОЕ СУТОК НА СПАСЕНИЕ

Через день наша экспедиция направляется в новое путешествие. На этот раз едем в Нурлат и Чистополь. В первом городе останавливаемся возле местного аграрного техникума. Нас сразу обсыпает толпа учащихся - смеются, фотографируют, отвечают на вопросы анкеты. Обычно в учебных заведениях все тесты отрицательные. Но здесь важна другая задача - просветительская и информационная.

Во-первых, важно рассказать молодежи, как защититься от вируса. Во-вторых - объяснить, что инфицированные тоже люди, что их не стоит бояться, стоит относиться толерантно, что в их число может попасть каждый. А в-третьих, что даже если опасный контакт произошел, то можно полностью избавиться от ВИЧ!

- Это называется «аварийная ситуация», - объясняет Жанна. - Половой контакт с сомнительным партнером, попадание в открытые раны ВИЧ-инфицированной крови - случаи могут быть разными. Но если в течение 72 часов принять соответствующие лекарства, аварийную терапию, можно быть уверенным: ВИЧ не подхватишь.

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ

Заключительным пунктом нашего второго рейда был Чистополь. Здесь мы проводили тестирование в медицинском колледже. Как и в предыдущем городе - ни одного положительного теста на 70 - 80 анализов. Как и в Казани на улице Баумана, где тестирование проходило в пятницу. Три часа плотной работы, очереди из желающих провериться, 104 проведенных анализа. К счастью, ни одного положительного. По итогам автопробега свой ВИЧ-статус узнали 303 человека.

Обычно в конце подобных статей идут большие нравоучительные морализаторские выводы. Дескать, нельзя, будьте осторожны и так далее. Но здесь этого не будет. Разве что одна маленькая просьбочка: перед тем как лечь в постель с незнакомым или малознакомым человеком без презерватива, на минутку подумайте, какой вред вы можете принести себе и своим близким.

Каждый должен ответственно подходить к данному вопросу, первым шагом к которому должно стать знание своего ВИЧ-статуса, тем более что сейчас созданы все условия для его определения.

СПРАВКА «КП»

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, который внедряется в клетки человеческого организма, ослабляет иммунную (защитную) систему и делает ее уязвимой перед различными инфекциями.

ВИЧ-инфекция - контролируемое хроническое заболевание, при котором здоровье больного поддерживается соответствующей терапией. СПИД - последний этап запущенной болезни, приводящий к смертельному исходу.

На вопросы отвечает Главный врач ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» Галиуллин Нияз Ильясович

ВИЧ, СПИД: в чем отличие этих двух определений? Особенности лечения.

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему и является возбудителем ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция, прогрессирующее, хроническое инфекционное заболевание, развивающееся у человека, заразившегося ВИЧ, характеризующееся поражением специфических белых кровяных клеток (лимфоцитов CD4), которые являются важной частью иммунной системы организма.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита - последняя стадия ВИЧ-инфекции. В результате разрушения клеток иммунной системы организм человека становится беззащитным перед угрозой инфекционных и опухолевых заболеваний, неврологических расстройств, которые могут привести к летальному исходу.

Понимать, что ВИЧ и СПИД существуют, и знать, что они опасны - это только половина дела. Нужно помнить, что зараженный человек может не иметь ни малейшего представления о том, что является носителем ВИЧ, поскольку инфекция практически никак себя не проявляет. Латентный период длится до 10 лет, и все это время носитель может заражать других людей.

ВИЧ-положительный человек при соответствующем лечении антиретровирусными препаратами имеет шансы дожить до старости. Антиретровирусные препараты (АРВТ-терапия) подавляют размножение вируса, не дают болезни прогрессировать и не допускают перехода ВИЧ-инфекции в стадию СПИДа.

Однако, чем раньше лечение начнется, тем больше этих шансов. А для этого нужно как минимум знать о своей болезни, а узнать это можно только пройдя тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Кто и где должен тестироваться на ВИЧ-инфекцию? Как часто?

Наивно думать, что проверяться надо только тем, кто ведет асоциальный образ жизни. Даже если вы абсолютно уверены в том, что у вас ВИЧ нет, пройдите тест. Во-первых, никогда не помешает получить подтверждение своей уверенности. Во-вторых, у любого нормального человека всегда должна оставаться капелька сомнения. В-третьих, если есть хоть малейшая вероятность, что заражение могло случиться, провериться необходимо.

Пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно в ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» и его филиалах по будням (понедельник - пятница) с 8.00 до 18.30, в субботу с 9.00 до 13.30 по адресам:

г. Казань, ул. Николая Ершова, 65;

г. Набережные Челны, пр. Вахитова, 12;

г. Альметьевск, (п.г.т. Нижняя Мактама), ул. Промышленная, 1а.

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