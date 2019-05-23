В майские праздники татарстанцы открыли для себя Мальдивы, Мьянму и Аргентину

Tele2 подвела итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Число абонентов Татарстана, выезжавших за границу в период с 1 по 12 мая, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика – в 5 раз.

В этом году в международном роуминге клиенты оператора предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой рост в компании связывают с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120. Более того, с апреля этого года абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом в 120 странах без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Абоненты Tele2 из Татарстана в майские праздники посетили 90 зарубежных стран, самыми популярными из которых стали Турция, Грузия и Казахстан. В этих странах побывала почти половина клиентов оператора, выезжавших на майские праздники за границу.

Среди новых направлений этого года – Аргентина, Оман, Гвинея, несколько азиатских стран (Камбоджа, Мьянма, Непал, Катар) и ряд островных государств, таких как Багамы, Филиппины, Мальдивы, Ямайка и другие.

При этом основной объем интернет-трафика сгенерировал традиционный поток туристов в Турцию. Также татарстанцы активно пользовались мобильным интернетом в Италии и Китае. Больше половины всех использованных в международном роуминге гигабайтов отдыхающие из Татарстана скачали именно в этих странах.