2019-05-23T14:53:47+03:00
Общество

После давления со стороны США компания Huawei обратилась за помощью в казанский вуз

КФУ уже готов предложить компании восемь новых технологических решений
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Стало известно, что Казанский федеральный университет разрабатывает новые технологические решения для китайской компании Huawei. С соответствующей просьбой ее представители обратились в вуз после давления со стороны США.

В мае компания Huawei впервые в России запустила программу HIRP-2019, отправив 140 технологических запросов университетам с целью разработки сети инновационных проектов и развития компании в условиях новых вызовов.

После компания активизировала сотрудничество с российскими вузами, в том числе с КФУ.

- Взимодействие предусматривает различные формы коллаборации, включая совместные компании, НИОКР, грантовую поддержку, - уточняет пресс-служба КФУ.

На первом этапе университет должен показать потенциал – вычленить те задачи, которые сможет выполнить. После подтверждения, на следующем этапе, будет заключен полноценный контракт, по условиям которого вуз сможет участвовать в бизнесе по продвижению разработок.

На данный момент университет готов предложить китайской компании восемь новых технологических решений. Так, например, одно из них связано с искусственным интеллектом, другое – с технологиями беспроводной связи, еще одно – с областью хранения данных.

- Ожидается, что первые соглашения программы Huawei по исследованиям и инновациям с вузами России будут подписаны в августе 2019 года. В случае Казанского федерального университета, инфраструктурные возможности и наличие множества точек взаимодействия позволяют реализовать не только локальные технологические проекты, но и создать совместный центр Huawei-КФУ, который будет располагаться в Казани, - сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, недавно Huawei была внесена в "черный" список Министерства торговли США. После этого корпорация Google приостановила бизнес-сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией. Как следствие, Huawei будет ограничен доступ к технологиям и программному обеспечению, кроме продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

Это значит, что последующие модели смартфонов компании не смогут получать обновления мобильной операционной системы Android, а также на них не будут устанавливаться программы, разработанные Google.

ИСТОЧНИК KP.RU

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