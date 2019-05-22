2019-05-22T18:39:33+03:00
Общество

"Направо их у вас полным-полно, а мне налево надо все равно": В Казани водитель спел об отсутствии левых поворотов в городе

Забавный видеоролик набирает популярность в соцсетях [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В Казани для удобства водителей Госавтоинспекция и мэрия города уже несколько лет как запретила левые повороты на дорогах с интенсивным движением. Водители хоть и привыкли, но нет-нет да помянут недобрым словом их отсутствие - объезжать далеко приходится. А что делать тем, кто в столице Татарстана давно не был, или автомобиль не оборудован навигатором?

Ездить и искать эти левые повороты! Как автор смешного ролика, который появился в соцсетях. Автор с акцентом в первом же куплете песни-плача сообщает о том, что он татарин, но давно в Казани не был. И вот он едет по Южной трассе (улицы Академика Арбузова и Проспект Победы, общая протяженность маршрута 3,1 километров) и все не может найти левый поворот. Проезжает под мостами (в том числе и разворотными кольцами, прим. автора), правых поворотов видит много, но повернуть налево не может, и у него вот-вот закончится бензин.

bairamoffsbairamoffs
Крик души татарина, который давно не был в Казани!!! Не оставайтесь равнодушными! По-мо-ги-тееее!!!
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Видеоролик успешно набирает количество просмотров, сейчас их уже более тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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