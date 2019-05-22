"Здравый смысл? Не, не слышали": В Набережных Челнах воспитателей детсада заставили выкапывать покрышки

В последнее время некоторые жители татарстанских городов ополчились на местные детсады, а вернее, на оборудование детских площадок на территории дошкольных учреждений. Не понравилось им, в частности, большое количество отработанных автомобильных покрышек, из которых собирают различные фигуры.

Так, в соцсетях появилось открытое письмо, написанное в группе "Родительское сообщество Татарстана", с призывом убрать покрышки с территории детсадов, так как они могут быть опасны для здоровья.

- А на детских площадках у нас что? Правильно, полет творческой и инженерной мысли…Вот тут у нас самолетик, там горка, рядом красивый ажурный бордюр, а чуть поодаль – многоэтажная клумбочка... И лебеди. Какой же садик без “распрекрасных” лебедей? Смотрим мы на все это великолепие – и озадаченно чешем в затылке. Потому что все эти многочисленные машинки, кораблики, крокодилы и прочие солнышки делаются из чего? Правильно, из мусора, а точнее, из отработанных и отслуживших свой век автомобильных покрышек. Банальная логика подсказывает, что соединения дибутилфталата, фенатрена, дифениламина и прочего тетраметилтиурамдисульфида для здоровья даже взрослого человека не сильно полезны. Чего уж о детях говорить? Здравый смысл? Не, не слышали. Правда, в ход идут и пластиковые бутылки, и старые игрушки, и, само собой, старые автомобильные шины всех мастей и размеров. Окрашенные в цвета разной степени кислотности. Тащить на игровые площадки обшарпанные плюшевые игрушки - это вообще, на наш взгляд, традиция дикая. Реально, как в фильме ужасов каком-то. На дереве висит и смотрит одним глазом драный медведь, в кустах прячется огромный грязный тигр, а в траве сидит какая-то слономышь из пластиковых бутылок. И всё это в окружении покоцанных разноцветных резинотехнических изделий. Жуткое зрелище. Но все старательно делают вид, что никакой “дикой дичи” не замечают. Потому что дёшево, сердито и вообще “два в одном”. И на оборудование детских площадок тратиться не надо, и с утилизацией мусора заморачиваться не приходится, - написали в соцсетях.

Фото: соцсети.

При этом, многие родители поддержали идею избавить детсады от покрышек. В дошкольных учреждениях припираться не стали. Некоторые детсады начали очищать территорию от скульптур из старых шин. При этом, обходились, что называется, своими силами, выдавая лопаты воспитателям. К слову, выкапывание покрышек обнажило еще одну проблему.

- Хочу задать вопрос по поводу автомобильных покрышек и различных фигур из них, которые сейчас убирают с территории детских садов. Пропустим тот момент, что эти покрышки воспитатели выкапывают. Меня интересует другое - куда их вывозить. Если дали распоряжение убрать, то почему не подумали кто и куда их будет вывозить. Это не бумажка, которую можно просто выкинуть в мусорный бак. Почему централизовано это не решить? Или снова родители должны их вывезти неизвестно куда? Или воспитателям их к себе домой разобрать? И чем планируется заменить эти художества? - задала вопрос жительница Набережных Челнов Елена в официальной группе города в "ВКонтакте".

Фото: соцсети.

Долго реакции ждать не пришлось. Управление образования отчиталось прямо в соцсетях, заявив, что за уборку и утилизацию покрышек отвечает администрация детского сада.

- Уборка покрышек производится по инициативе дошкольных образовательных учреждений. Каких-либо распорядительных указаний от управления образования и по делам молодежи не было. Организация по вывозу и утилизации отходов является обязанностью администрации учреждения, - заявил и.о. начальника городского управления образования Наркиз Кашапов.

Отметим, что пока вопрос с вывозом разноцветных покрышек окончательно не решили.