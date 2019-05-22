2019-05-22T11:27:25+03:00
Общество

"Не только под ногами хрустят, но и с потолка за шиворот падают": Жителей домов по улице Назарбаева в Казани атакуют тараканы

Пока избавиться от насекомых не удается
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Жители дома №56 по улице Назарбаева бьют тревогу. Их жилища, а также соседние строения атакуют тараканы. Как сообщают жильцы дома в соцсетях, насекомых не меньше тысячи, а то и больше.

Чаще увидеть тараканов можно в темное время суток. Они могут быть, как на улице, так и в подъезде. Более того, постепенно тараканы проникают и в квартиры, чем пугают некоторых местных жителей.

- Они не только около этого дома, они в этой округе. Их вообще море. Я почти в соседнем доме живу, у нас около подъездов такая картина и в подъездах, по стенам в квартиры попадают, - рассказала одна из жительниц окрестных домов.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Они не только под ногами хрустят, но и с потолка за шиворот падают, ужас, вроде чешешься, а кажется, что по тебе таракан ползет, - заявила еще одна жительница улицы Назарбаева.

По словам местных жителей, нашествие тараканов происходит едва ли не каждый год. Попытки вытравить их из дома никаких реальных результатов не дает. Вот и приходится соседствовать с насекомыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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