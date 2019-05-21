2019-05-21T15:07:18+03:00
Звезды

Молодая и талантливая: уроженка Татарстана, ставшая девушкой рэпера Oxxxymiron, попала в список Forbes

29-летняя Диляра Минрахманова попала в категорию «Мода и Дизайн» рейтинга «30 до 30» [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/di_minrakhmanovaФото: instagram.com/di_minrakhmanova
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Не так давно российский Forbes опубликовал рейтинг «30 до 30», в который вошли 30 перспективных россиян моложе 30 лет, уже добившихся успеха и известности.

В нем можно найти и девушку из Татарстана. 29-летняя уроженка Набережных Челнов Диляра Минрахманова оказалась в категории «Мода и Дизайн», что не удивительно, поскольку девушка соосновательница одного из стритвир-брендов.

instagram.com/di_minrakhmanova

instagram.com/di_minrakhmanova

instagram.com/di_minrakhmanova

instagram.com/di_minrakhmanova

Именно Диляру подозревают в краже сердца одного из самых известных холостяков российского хип-хопа Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxymiron.

Дело даже не в том, что молодые люди активно лайкуют посты на соцстраницах друг друга, а в том, что в Интернете все чаще начинают мелькать их совместные фотографии. На снимках молодые люди обнимаются и выглядят очень счастливыми. Однако официально ни Мирон, ни Диляра не публикуют эти фотографии.

Фото: instagram.com/pizdeswaitu

Фото: instagram.com/pizdeswaitu

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Вместо этого, в начале апреля текущего года они начали одновременно выкладывать на свои страницы в Instagram фотографии с отдыха в Париже. А на прошедших майских праздниках они вместе посетили Казань, где побывали в мечети Кул Шариф, погуляли по центру города и отведали национальных блюд. После рэпер заявил, что Казань официально стала его третьим любим городом после родного Санкт-Петербурга и «всегда кайфового» Краснодара.

Фото: instagram.com/imperivmbm

Фото: instagram.com/imperivmbm

instagram.com/di_minrakhmanova

instagram.com/di_minrakhmanova

instagram.com/di_minrakhmanova

instagram.com/di_minrakhmanova

ИСТОЧНИК KP.RU

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