Tele2 делает понедельники казанцев приятнее

Казань – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, запускает особое предложение для своих клиентов. В рамках специальной программы «Понедельники Tele2» абоненты смогут еженедельно пользоваться уникальными предложениями, доступными в первый день после выходных.

Понедельник считается самым сложным днем недели и обычно никого не радует. Следуя стратегии «Других правил», Tele2 делает этот день приятным: создает настроение праздника, дарит бонусы своим абонентам и поздравляет их с понедельниками. С 20 мая оператор запускает в Казани программу «Понедельники Tele2», в рамках которой каждый абонент Tele2 сможет получить в первый будний день особые привилегии.

Программа состоит из двух предложений, которыми каждый понедельник сможет насладиться любой абонент Tele2.

• Чтобы утро стало бодрым, оператор подарит бесплатную чашку кофе в сети кофеен «Шоколадница». Для получения горячего напитка достаточно показать промокод официанту;

• Киноманы по специальному промокоду абонента Tele2 смогут получить второй билет на сеанс в сети кинотеатров «Киномакс» в подарок при покупке двух билетов на сайте или в мобильном приложении «Киномакс».

Чтобы получить понедельничные привилегии от Tele2, нужно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в личном кабинете, выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать». После этого на номер абонента придет SMS с промокодом, по которому можно воспользоваться предложениями Tele2.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Как известно, правильный настрой – половина успеха. Tele2 помогает своим клиентам справиться с «синдромом понедельника» и правильно настроиться на рабочую неделю. «Понедельники Tele2» - это очередные другие правила для наших абонентов. Мы верим, что приятные бонусы помогут горожанам с легкостью войти в привычный рабочий ритм и заставят улыбаться даже в понедельник! Tele2 всегда ставит в приоритет заботу о своих клиентах и это то, что помогает нам из года в год оставаться любимым оператором».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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Tele2

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