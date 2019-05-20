В Чебоксарах школьника ранили в шею за отказ отдать деньги юному вымогателю

ЧП произошло в общеобразовательной школе №6 Чебоксар в пятницу, 17 мая. Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органов, для ученика пятого класса вызывали "скорую помощь". На шее мальчика обнаружили ровные порезы.

Сам пятиклассник объяснил их происхождение нападением ученика одной из школ города. Тот потребовал у ученика школы №6 деньги, и угрожал предметом, похожим на нож. Получив категорический отказ, злоумышленник ранил мальчика в шею этим предметом.

Состояние пострадавшего мальчика удовлетворительное.

Нападавшего задержали, но никакого ножа при нем не нашли. Сотрудники полиции предположили, что для нападения могли использоваться ключи от дома. По факту нападения на пятиклассника проводится доследственная проверка сотрудниками правоохранительных органов.