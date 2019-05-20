В Татарстане мать отдала младенца няне и тот погиб

Жительница Альметьевска Кристина М. наняла для своей грудной дочери няню, а сама тем временем продолжала работать время от времени. А в пятницу 17 мая, когда молодая мама опять была на работе и с ребенком осталась няня, произошла трагедия - ребенок погиб.

Как сообщила Кристина на своей страничке в соцсетях, няня отошла от ребенка, чтобы поговорить по телефону. В это время маленькая Ангелина лежала на спине и срыгнула после приема пищи. Остатки еды попали в дыхательные пути, что и привело к смерти ребенка.

Как сообщили в "КП-Казань" в СУ СКР Татарстана, по факту гибели гибели младенца проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение возбуждать уголовное дело или нет.

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