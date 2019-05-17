2019-05-17T13:17:44+03:00
Происшествия

"Нас пытались изнасиловать, мы весь вечер проревели": студентки ульяновского вуза обвинили преподавателей в домогательствах

Последних после конфликта уволили
Екатерина МАРТЫНОВА
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Мужчины предлагали девушкам пройти в их комнаты.Мужчины предлагали девушкам пройти в их комнаты.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Серьезный скандал разгорелся в одном из ульяновских вузов. По данным портала Ulpressa.ru, речь идет об институте гражданской авиации. Так, по данным источника издания, студентки этого вуза накануне 9 мая подверглись сексуальному домогательству со стороны преподавателей.

Если верить просочившейся в интернет переписке одной из девушек, то к ней и ее подруге начали приставать два педагога. Один из них и пытался изнасиловать девушек. По утверждениям студентки, он прямым текстом склонял их к интиму, обещал доставить удовольствие и предлагал отправиться к девушкам в комнату, а также намекал на свои предпочтения в сексе.

Фото: Ulpressa.ru

Фото: Ulpressa.ru

В итоге на помощь к студенткам пришли их знакомые парни, которые и смогли увести их от преподавателей. К тому моменту сотрудники вуза, которые, по словам студенток, были пьяны, уже прижали их к стене.

Фото: Ulpressa.ru

Фото: Ulpressa.ru

Итогом конфликта стало то, что двух сотрудников уволили. Об этом написали в группе "Курсантский совет УИ ГА" в "ВКонтакте". Также отмечено, что понесут наказание и другие участники инцидента.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Также будут проведены изменения структуре в ОВО, и руководством института будут приняты необходимые меры, чтобы подобная ситуация не повторилась вновь, - написано в сообществе.

К слову, в соцсетях утверждают, что это далеко не первый инцидент, когда преподаватели предлагают интим студенткам, особенно иногородним и живущим в общежитиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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